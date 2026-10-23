استقلال به دنبال صدر و طلسم شکنی؛ تلاش دو تیم برای فرار از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز از هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه اول آبان با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود؛ مسابقاتی که در مهم‌ترین آنها، استقلال در اردکان یزد به مصاف چادرملو می‌رود و برای کسب امتیاز از این دیدار خارج از خانه تلاش خواهد کرد.

در دیگر دیدارهای امروز، دو تیم آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان که شرایط دشواری را در هفته‌های اخیر پشت سر گذاشته‌اند، مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند تا برای بهبود وضعیت خود در جدول رده‌بندی به میدان بروند.

همچنین گل‌گهر سیرجان میزبان خیبر خرم‌آباد خواهد بود؛ دیداری که برای سیدمهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، حال‌وهوای ویژه‌ای دارد، چرا که او باید مقابل شاگردان سابق خود در تیم خیبر قرار بگیرد.

آلومینیوم - ذوب آهن

تیم فوتبال آلومینیوم اراک که فصل بیست‌وششم لیگ برتر را با شرایط خوبی آغاز کرده بود، در دو دیدار اخیر خود برابر حریفان شکست خورده و اکنون به دنبال بازگشت به مسیر نتیجه‌گیری است. اراکی‌ها که در هفته‌های ابتدایی عملکرد امیدوارکننده‌ای داشتند، برای پایان دادن به روند ناکامی‌های اخیر خود باید از امتیاز میزبانی استفاده کنند و برابر ذوب‌آهن به پیروزی برسند.

در سوی مقابل، ذوب‌آهن اصفهان با هدایت محمد ربیعی به دنبال کسب نخستین پیروزی خود با این سرمربی در فصل جاری است. ربیعی که به‌تازگی هدایت سبزپوشان اصفهانی را برعهده گرفته، هفته گذشته در نخستین تجربه مربیگری خود روی نیمکت ذوب‌آهن در این فصل، برابر چادرملو اردکان شکست خورد و اکنون امیدوار است تیمش در دومین مسابقه با هدایت او به نتیجه مطلوب دست پیدا کند.

نکته قابل توجه اینکه هر دو تیم در چهار دیدار اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده‌اند و همین مسئله اهمیت این مسابقه را برای آلومینیوم و ذوب‌آهن دوچندان می‌کند. پیروزی در این دیدار نه‌تنها می‌تواند به بهبود جایگاه هر یک از دو تیم در جدول رده‌بندی کمک کند، بلکه فرصتی برای پایان دادن به روند ناکامی‌ها و خارج شدن از شرایط بحرانی خواهد بود. به همین دلیل، هر دو تیم با انگیزه زیادی پا به میدان می‌گذارند تا با کسب سه امتیاز، شرایط خود را برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر بهبود ببخشند.

نگاهی به آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز نشان می‌دهد که رقابت آنها در سال‌های گذشته نزدیک بوده است. در ۱۰ دیدار اخیر آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان، چهار پیروزی به نام آلومینیوم ثبت شده و ذوب‌آهن نیز سه بار برابر حریف خود به برتری رسیده است. سه مسابقه دیگر دو تیم نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده تا آمار رویارویی‌های اخیر آنها از رقابتی نزدیک حکایت داشته باشد.

دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و ذوب‌آهن اصفهان از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برگزار خواهد شد.

گل گهر - خیبر

تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در شرایطی امروز میزبان خیبر خرم‌آباد خواهد بود که پس از متحمل شدن دو شکست متوالی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲، به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی است. شاگردان سیدمهدی رحمتی برای بهبود جایگاه خود در جدول رده‌بندی به کسب سه امتیاز این مسابقه نیاز دارند و امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، ناکامی‌های اخیر را جبران کنند.

در سوی مقابل خیبر خرم‌آباد تاکنون در تقابل با گل‌گهر شکست نخورده و امیدوار است این روند را در دیدار امروز نیز ادامه دهد. این مسابقه برای سیدمهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که او سابقه هدایت خیبر را در کارنامه دارد و امروز باید مقابل تیم سابق خود قرار بگیرد.

نگاهی به عملکرد اخیر دو تیم نشان می‌دهد که گل‌گهر و خیبر در چهار دیدار گذشته خود تنها یک بار به پیروزی رسیده‌اند و هر دو تیم برای بهبود شرایط خود به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه هستند.

در هشت دیدار گذشته گل‌گهر و خیبر، سهم تیم سیرجانی سه پیروزی بوده و پنج مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است؛ آماری که نشان می‌دهد خیبر تاکنون برابر گل‌گهر شکست نخورده است. دو تیم امروز برای نهمین بار مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

دیدار تیم‌های گل‌گهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان برگزار خواهد شد.

چادرملو - استقلال

تیم فوتبال چادرملو اردکان در شرایطی امروز در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران میزبان استقلال تهران خواهد بود که پس از شروع نه‌چندان خوب در فصل جاری، در هفته‌های اخیر توانسته نتایج بهتری کسب کند و با سه پیروزی متوالی، با انگیزه زیادی پا به این مسابقه بگذارد. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده نیز در سوی مقابل، روزهای خوبی را سپری می‌کنند و در حالی به یزد سفر کرده‌اند که در ۱۱ مسابقه اخیر خود در رقابت‌های داخلی و آسیایی، برابر هیچ حریفی شکست نخورده‌اند.

استقلال که با تداوم این روند به دنبال حفظ جایگاه خود در جمع مدعیان است، برای نزدیک شدن به صدر جدول رده‌بندی و رقابت با پرسپولیس به سه امتیاز این دیدار نیاز دارد. آبی‌پوشان پایتخت امیدوارند با کسب پیروزی در این مسابقه خارج از خانه، ضمن ادامه روند شکست‌ناپذیری خود، موقتاً صدرنشین لیگ برتر شوند؛ اتفاقی که می‌تواند شرایط این تیم را در ادامه رقابت‌های لیگ بهبود ببخشد و فشار رقابت در بالای جدول را افزایش دهد.

چادرملو نیز که در چهار دیدار اخیر خود سه بار به پیروزی رسیده و تنها در یک مسابقه به تساوی دست یافته است، به دنبال ادامه روند موفقیت‌آمیز هفته‌های گذشته خواهد بود. این تیم با تکیه بر نتایج اخیر خود امیدوار است مقابل یکی از مدعیان قهرمانی نیز امتیاز کسب کند و جایگاهش را در جدول رده‌بندی ارتقا دهد. با توجه به شرایط دو تیم، انتظار می‌رود استقلال و چادرملو برای رسیدن به اهداف خود در این مسابقه تلاش زیادی داشته باشند.

ادسون ماردن دروازه‌بان شماره یک چادرملو، مهم‌ترین غایب میزبان در دیدار امروز به شمار می‌رود. استقلال نیز صالح حردانی، کاپیتان دوم خود را به دلیل محرومیت در اختیار نخواهد داشت.

آمار تقابل‌های دو تیم نیز از رقابتی نزدیک حکایت دارد. استقلال و چادرملو تاکنون سه بار برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند که هر سه مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسیده و هیچ‌یک از دو تیم موفق به شکست دیگری نشده است. حالا در چهارمین رویارویی، استقلال به دنبال شکستن این طلسم و کسب سه امتیاز است و چادرملو نیز امیدوار است با استفاده از امتیاز میزبانی، روند بدون شکست خود در تقابل با آبی‌پوشان را حفظ کند.

دیدار تیم‌های چادرملو اردکان و استقلال تهران از ساعت ۱۶:۴۵ امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار خواهد شد. استقلال در صورت پیروزی در این مسابقه می‌تواند به‌طور موقت به صدر جدول رده‌بندی صعود کند؛ موضوعی که اهمیت این دیدار را برای شاگردان بختیاری‌زاده دوچندان کرده است.

برنامه بازی های امروز جمعه اول آبان لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* آلومینیوم - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۶:۰۰

* گل گهر - خیبر؛ ساعت: ۱۶:۰۰

* چادرملو - استقلال؛ ساعت: ۱۶:۴۵