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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

هشدار سطح نارنجی در استان بوشهر صادر شد

بوشهر- مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از ناپایداری های جوی و صدور هشدار سطح نارنجی در استان خبر داد.

پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هوشناسی نارنجی در استان بوشهر خبر داد و اظهار کرد: زمان این هشدار پنج‌شنبه ۳۰ مهرماه خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: وقوع تندباد موقت، گاهی باد و گردوخاک، رعد و برق، رگبار پراکنده باران، در مناطق مستعد با احتمال ریزش تگرگ از مخاطرات این هشدار خواهد بود.

وی گفت: منطقه اثراین هشدار استان بوشهر به‌ویژه نوار شرقی و مناطق و سواحل نیمه شمالی استان پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: سیلابی شدن مسیل ها و جاری شدن روان آب، احتمال طغیان رودخانه های فصلی، صاعقه، آب گرفتگی معابر در برخی نقاط تحت تأثیر، وزش باد شدید و خسارت به سازه های سبک و نیمه سنگین، خسارت به محصولات کشاورزی بخصوص محصول خرما و شکستن درختان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: اجتناب از توقف در مسیر مسیل ها و رودخانه ها، اجتناب از چرای دامها در مناطق مرتفع، عدم توقف در کنار سازه ها و ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده، مراقبت از محصولات کشاورزی طی این مدت توصیه می شود.

کد مطلب 6985372

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