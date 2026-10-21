به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدهادی سبحانیان پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت‌الله محسن اراکی گزارشی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه هوشمندسازی فرایندها، تحقق عدالت مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی ارائه کرد.



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به جایگاه درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد بودجه کشور از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود و به همین دلیل، اصلاح سازوکارهای وصول مالیات و تسهیل فرایندهای مرتبط با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مراحل انجام امور مالیاتی به شکل سیستمی درآمده است، افزود: کاهش نیاز به مراجعه حضوری مؤدیان، علاوه بر تسهیل انجام تکالیف مالیاتی، زمینه افزایش شفافیت و بهبود روند رسیدگی به امور مالیاتی را فراهم کرده است.



سبحانیان با تشریح رویکرد سازمان امور مالیاتی در زمینه توزیع عادلانه بار مالیاتی بیان کرد: سیاست این سازمان بر دریافت مالیات متناسب با توان اقتصادی افراد و توجه بیشتر به اقشار برخوردار استوار است و تلاش می‌شود فشار مالیاتی بر گروه‌های مختلف جامعه با در نظر گرفتن ظرفیت اقتصادی آنان اعمال شود.



وی ادامه داد: در چارچوب این سیاست، حدود ۱۰ میلیون نفر از صاحبان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و در بخش شرکت‌ها نیز سهم عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی از محل فعالیت شرکت‌های بزرگ تأمین می‌شود.



هوشمندسازی، راهبرد مقابله با فرار مالیاتی



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هوشمندسازی را از ابزارهای مهم برای شناسایی دقیق فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی دانست و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه‌ای و اطلاعاتی، امکان رصد بهتر فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی دقیق‌تر مؤدیان را فراهم می‌کند و به استقرار نظام مالیاتی شفاف‌تر و عادلانه‌تر کمک خواهد کرد.



سبحانیان همچنین با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات عمومی درباره نحوه مصرف درآمدهای مالیاتی، طرح نشان‌دار کردن مالیات را یکی از اقدامات انجام‌شده در این زمینه برشمرد و افزود: این طرح امکان مشارکت مؤدیان در انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار و تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای آن‌ها را فراهم کرده است.



وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح در استان قم اظهار کرد: تکمیل بیمارستان کودکان قم در سال گذشته نیز از طریق ظرفیت ایجادشده در طرح نشان‌دار کردن مالیات محقق شد و این تجربه، نمونه‌ای از پیوند میان پرداخت مالیات و تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مورد توجه مردم است.



رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به نقش منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظف شده‌اند ۴۰ درصد منابع حاصل از عوارض دریافتی از محل مالیات بر ارزش افزوده را با همکاری استانداری‌ها و فرمانداری‌های مربوطه برای بازسازی و احداث منازل مسکونی آسیب‌دیده در جنگ رمضان اختصاص دهند.