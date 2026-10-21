معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ۶ آبان پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی با عذرخواهی از تاخیر پیش‌ آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است و تشکر از پیگیری های وزیر تعاون و همراهی و مساعدت بانک مرکزی در تسریع و تسهیل در اقدامات لازم برای تامین منابع مورد نیاز، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ برای پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

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