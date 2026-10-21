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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ۶ آبان پرداخت می شود

معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ۶ آبان پرداخت می شود

معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، ششم آبان پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی با عذرخواهی از تاخیر پیش‌ آمده که ناشی از محدودیت‌های تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است و تشکر از پیگیری های وزیر تعاون و همراهی و مساعدت بانک مرکزی در تسریع و تسهیل در اقدامات لازم برای تامین منابع مورد نیاز، به اطلاع می‌رساند؛ پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ برای پنج میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر، چهارشنبه ششم آبان ۱۴۰۵ انجام می‌شود.

تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به تمامی مخاطبین توصیه می شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال ها و صفحات رسمی سازمان تامین اجتماعی در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذی نفعان است.

کد مطلب 6985374
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      5 1
      پاسخ
      ششم آبان ماه نشه 15 آبان از شما بعید نیست
    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      11 1
      پاسخ
      بیچاره مردم و بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان دولتی همان اول سال اضافه حقوق خود را دریافت کردند ولی بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز منتظر هستند اگر یک ماه حق بیمه را دیریا یک ساعت دیر پرداخت می‌کردیم باید جریمه پرداخت می‌کردیم و حالا هیچ کسی جواب درسته نمی‌دهد
    • عادل IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
      7 1
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      خدا کند دروغ نباشد چون الان چندین ماهه وعده می دهید ولی عمل نمی کنید ؟

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