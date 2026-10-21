سوادآموزی رکن اساسی توسعه انسانی و کاهش محرومیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه تبیین برنامه‌های معاونت سوادآموزی ظهر چهارشنبه اداره کل آموزش و پرورش استان همدان در سال ۱۴۰۵ با تاکید بر شناسایی دقیق جامعه هدف، توانمندسازی نیروی انسانی و پوشش حداکثری سواد آموزان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در این جلسه سوادآموزی را یکی از ارکان اساسی توسعه انسانی و کاهش محرومیت برشمرد و اظهار کرد: شناسایی دقیق و به موقع افراد بی‌سواد و کم‌سواد نخستین و مهم‌ترین گام برای برنامه‌ریزی هدفمند در این حوزه محسوب می‌شود.

رسول شیدایی با تاکید بر اینکه بدون شناسایی دقیق جامعه هدف، اجرای طرح‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت شورای پشتیبانی شهرستان‌ها و مناطق به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، افزود: معاونت سوادآموزی استان همدان در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر توانمندسازی نیروی انسانی، ثبت به موقع طرح‌ها در سامانه و تکمیل پرونده‌های آموزشی تلاش خواهد کرد تا با همکاری موثر آموزش دهندگان زمینه پوشش حداکثری سواد آموزان را فراهم آورد.

در ادامه این جلسه مواردی از جمله ارسال گزارش فعالیت‌ها، بررسی اسناد مالی و قراردادها، روند ثبت طرح‌ها در سامانه و همچنین ارزیابی و تکمیل پرونده‌های آموزشی و نیروی انسانی مورد بررسی و پایش قرار گرفت.

در پایان این جلسه نیز با اهدای لوح سپاس و هدایایی از زحمات معاون سابق سوادآموزی استان، و همکاران فعال در حوزه کلاس گذاری تقدیر به عمل آمد.