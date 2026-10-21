به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی ظهر چهارشنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: خراسان شمالی به‌عنوان «ایران کوچک»، به دلیل برخورداری از تنوع اقوام، فرهنگ‌ها و سنت‌های بومی، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت همبستگی اجتماعی و معرفی جلوه‌های متنوع فرهنگ ایرانی دارد.

وی افزود: این ویژگی‌ها فرصتی ملی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری فراهم کرده است و دولت تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در رویدادهای فرهنگی و هنری را فراهم کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تنوع قومی و فرهنگی از ویژگی‌های برجسته خراسان شمالی است، تصریح کرد: این تنوع باید به‌عنوان یک فرصت ملی مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر میان اقوام، تقویت سرمایه اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی ایران باشد.

صالحی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده در جریان سفر خود به استان ادامه داد: در این سفر، گفت‌وگوهای مهمی درباره مسائل، نیازها و ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی انجام می‌شود و موضوعات مرتبط با توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی می‌تواند زمینه گسترش برنامه‌های هنری، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی توانمندی‌های فرهنگی خراسان شمالی در سطح ملی را فراهم کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از جشنواره روستا گفت: انتخاب این استان برای میزبانی چنین رویدادی، متناسب با ظرفیت‌ها و ویژگی‌های فرهنگی آن است.

وی با بیان اینکه روستاها بخش مهمی از هویت فرهنگی ایران را در خود جای داده‌اند، افزود: توجه به فرهنگ روستایی، آداب و رسوم محلی، هنرهای بومی و سنت‌های ریشه‌دار، نقش مؤثری در حفظ و معرفی میراث فرهنگی کشور دارد.

صالحی ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در استان‌هایی با تنوع قومی و فرهنگی، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های مناطق مختلف کشور و ایجاد تعامل میان هنرمندان، فعالان فرهنگی و مردم است.

وی تأکید کرد: این رویدادها باید به تقویت فعالیت‌های فرهنگی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی هر منطقه کمک کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را از نیازهای مهم خراسان شمالی برشمرد و گفت: در کنار برگزاری برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی، باید زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود تا امکان اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در استان وجود داشته باشد.

صالحی افزود: برخورداری از فضاهای مناسب فرهنگی، یکی از نیازهای اساسی برای گسترش فعالیت‌های هنری، حمایت از هنرمندان و افزایش فرصت حضور مردم در برنامه‌های فرهنگی است؛ ازاین‌رو، تکمیل و تقویت زیرساخت‌های موجود باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: توسعه فضاهای فرهنگی می‌تواند زمینه فعالیت بیشتر هنرمندان و گروه‌های فرهنگی را فراهم کند و به ارتقای کیفیت و تنوع برنامه‌های هنری در استان بینجامد.

صالحی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با زیرساخت‌های فرهنگی بجنورد اظهار کرد: در جریان این سفر، تفاهم‌نامه‌ای در ارتباط با تالار بجنورد انجام می‌شود و تکمیل تالار مرکزی بجنورد نیز از موضوعات مورد پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن فضاهای مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری افزود: استان باید از امکاناتی برخوردار باشد که امکان برگزاری برنامه‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی در آن‌ها فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای هنرمندان و فعالان این حوزه، می‌تواند به افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد فرصت‌های تازه برای عرضه آثار هنری کمک کند.

وی گفت:تکمیل فضاهای فرهنگی و فراهم شدن امکانات لازم برای میزبانی از رویدادهای مختلف، در ارتقای جایگاه فرهنگی بجنورد و دیگر مناطق خراسان شمالی نقش مهمی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تقویت فعالیت‌های فرهنگی در استان گفت: امیدواریم در فرصت باقی‌مانده از فعالیت دولت چهاردهم، بتوانیم گام بزرگی در مسیر توسعه فرهنگی خراسان شمالی برداریم.

صالحی تأکید کرد: بهره‌گیری از توانمندی‌های بومی، تقویت زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.