انصاری: تجهیزات آزمایشگاهی باید متناسب با نیاز استانها سامان‌ دهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار آذربایجان‌غربی، با اشاره به ضرورت اصلاح فرایندهای اداری و تجاری، کاهش موازی‌کاری سامانه‌ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات، افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی عاملی مؤثر در کاهش زمان و هزینه فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل امور تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

وی همچنین با تاکید بر شناسایی دقیق نیازهای آزمایشگاهی استان‌ها، سامان‌دهی و بهره‌برداری موثر از تجهیزات موجود و تأمین امکانات موردنیاز متناسب با حجم فعالیت‌های هر استان، خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی نیازها و پیگیری تامین اعتبارات لازم برای تقویت زیرساخت‌های استاندارد آذربایجان‌ غربی در دستورکار است.

معاون رئیس‌جمهور با قدردانی از حمایت‌ها و همکاری‌های استاندار آذربایجان‌غربی، بر اهمیت تعامل مدیریت استان با سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت خدمات و پشتیبانی از فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک در راستای ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم و جلوگیری از مراجعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سایر استان‌ها ضروری است.

آزمایش کالا در آذربایجان‌غربی انجام شود

استاندار آذربایجان‌ غربی نیز در این دیدار بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های استاندارد و تقویت امکانات آزمایشگاهی متناسب با ظرفیت‌های صادراتی و ترانزیتی استان تأکید کرد.

رضا رحمانی با اشاره به جایگاه راهبردی آذربایجان‌ غربی در تجارت خارجی کشور، افزود: توسعه زیرساخت‌ های حمل‌ونقل، گمرکی و استاندارد و رفع گلوگاه‌ های موجود در مسیرهای منتهی به مرز بازرگان برای تسهیل تردد ناوگان و رونق مبادلات تجاری ضروری است.

وی همچنین کمبود برخی امکانات آزمایشگاهی و ضرورت ارسال نمونه کالا به استان‌های دیگر را از مشکلات فعالان اقتصادی برشمرده و خواستار توسعه تجهیزات آزمایشگاهی با همکاری سازمان ملی استاندارد شد تا ضمن کاهش زمان و هزینه، خدمات موردنیاز تولیدکنندگان و صادرکنندگان در داخل استان ارائه شود.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت پایداری سامانه ‌های الکترونیکی و پیش‌بینی راهکارهای جایگزین هنگام بروز اختلال نیز تاکید کرد و خواستار جلوگیری از توقف خدمات ضروری، رسیدگی مؤثر به درخواست‌ های فعالان اقتصادی و تقویت هماهنگی دستگاه ‌های اجرایی مستقر در مرزها شد.

رحمانی با قدردانی از اقدامات مجموعه استاندارد استان، بر ارتقای کیفیت خدمات، تقویت زیرساخت‌ ها و افزایش همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع تجاری و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تاکید کرد.