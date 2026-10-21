اختصاص ۸ میلیارد تومان برای بازسازی استادیوم تختی یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی استان، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ورزشی اظهار کرد: بازسازی و تجهیز استادیوم تختی یاسوج از پروژه‌های مهم ورزشی استان به شمار می‌رود که با استفاده از ظرفیت طرح «نشان‌دار مالیاتی» مورد حمایت قرار گرفته است.

وی افزود: با حمایت استاندار، همراهی مجمع نمایندگان استان و اهتمام مجموعه امور مالیاتی، ۸ میلیارد تومان اعتبار قطعی برای بازسازی و تجهیز این مجموعه ورزشی اختصاص می‌یابد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی ورزش استان بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی می‌تواند زمینه بهبود امکانات ورزشی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای فعالیت ورزشکاران و برگزاری مسابقات را فراهم کند.

پارسایی با اشاره به جایگاه استادیوم تختی یاسوج در ورزش استان ادامه داد: بازسازی و تجهیز این مجموعه می‌تواند گامی در جهت ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و پاسخ‌گویی بهتر به نیاز ورزشکاران و علاقه‌مندان به ورزش باشد.

در این دیدار که به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه میان اداره‌کل ورزش و جوانان و اداره‌کل امور مالیاتی استان در راستای توسعه فضاهای ورزشی و حمایت از قهرمانان تأکید شد.

طرح «نشان‌دار مالیاتی» از ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار به شمار می‌رود که بهره‌گیری از آن در حوزه ورزش می‌تواند به پیشبرد طرح‌های زیرساختی و توسعه امکانات ورزشی در استان کمک کند.