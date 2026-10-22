سقوط بازار مسکن آمریکا به کف ۴ ساله؛ افت ۷ درصدی معاملات ملک

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت نفت در معاملات روز سه‌شنبه، در شرایطی که بازارهای جهانی تحولات خاورمیانه را در برابر چشم‌انداز نامشخص تقاضا و داده‌های اقتصادی ضعیف آمریکا ارزیابی می‌کردند، با نوسانات شدید همراه شد و در نهایت کاهش یافت. بهای نفت خام آمریکا که در ساعات ابتدایی معاملات تا ۵ درصد افزایش یافته بود، پس از انتشار آمار ضعیف بخش مسکن این کشور، روند نزولی در پیش گرفت.

به گزارش ان‌بی‌سی نیوز، قیمت نفت خام آمریکا در پایان معاملات روز سه‌شنبه با افت ۲ درصدی، به کمتر از ۱۰۲ دلار برای هر بشکه رسید. نفت خام برنت نیز در طول معاملات در محدوده‌ای بین حدود ۱۰۵ دلار در پایین‌ترین سطح و نزدیک به ۱۱۲ دلار در بالاترین سطح نوسان کرد.

در ابتدای معاملات، مجموعه‌ای از عوامل ژئوپلیتیکی موجب افزایش قیمت نفت شد، اما در ادامه، نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد آمریکا و احتمال کاهش تقاضا بر بازار غلبه کرد و قیمت‌ها را به سمت پایین سوق داد.

افزایش چهاربرابری هزینه حمل نفت از تنگه هرمز

گروه رصد کشتی‌ها و اطلاعات بازار دریایی «کپلر» (Kpler) روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که طی دو هفته گذشته، دست‌کم ۱۸ فروند کشتی در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

در پی این حملات، هزینه اجاره نفتکش‌های بزرگ برای انتقال نفت از طریق تنگه هرمز از ماه سپتامبر تاکنون چهار برابر شده است. بخش عمده این افزایش هزینه به صرف ریسک مربوط می‌شود؛ هزینه‌ای که برای پوشش مخارج مربوط به افزایش تدابیر ایمنی خدمه کشتی‌ها و حق بیمه‌های بالاتر در شرایط ناامن منطقه‌ای پرداخت می‌شود.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی، اثر افزایش اخیر عرضه نفت را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. در روزهای گذشته، افزایش تعداد کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز این انتظار را ایجاد کرده بود که عرضه بیشتر بتواند به کاهش مجدد قیمت‌ها منجر شود، اما رشد هزینه‌های حمل‌ونقل مانع از تحقق کامل این اثر شده است.

از سوی دیگر، حملات ایران به کشتی‌ها موجب شده است سرمایه‌گذاران احتمال اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر از سوی دولت دونالد ترامپ علیه ایران را پس از انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر آمریکا مطرح کنند؛ موضوعی که بر ارزیابی معامله‌گران از ریسک‌های ژئوپلیتیکی بازار نفت تأثیر گذاشته است.

گمانه‌زنی درباره توافق ایران و آمریکا و افت قیمت نفت

روز سه‌شنبه، انتشار گزارش‌های ضدونقیض درباره احتمال مذاکرات ایران و آمریکا برای کاهش تنش‌ها، برای مدتی کوتاه بازارهای انرژی را تحت تأثیر قرار داد و به افت قیمت نفت منجر شد.

حدود ظهر، گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره احتمال دستیابی قریب‌الوقوع دو کشور به توافق منتشر شد، اما یک دیپلمات عرب که نامش فاش نشده است، بعداً در گفتگو با بلومبرگ این گزارش‌ها را نادرست دانست. همچنین یکی از مقام‌های ارشد ایرانی اعلام کرد که تهران پیشنهاد جدیدی به واشنگتن یا واسطه‌های آن ارائه نکرده است.

معامله‌گران بازار نفت به هرگونه نشانه از احتمال توافقی که بتواند تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد، واکنش سریع نشان می‌دهند؛ زیرا کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند انتظارات مربوط به عرضه نفت و هزینه‌های انتقال آن را تغییر دهد و در نتیجه، فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کند.

آمار ضعیف بخش مسکن آمریکا عامل فشار بر قیمت نفت

در کنار تحولات ژئوپلیتیکی، انتشار داده‌های جدید از بازار مسکن آمریکا نیز روز سه‌شنبه به کاهش قیمت نفت دامن زد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، تعداد مجوزهای ساخت‌وساز مسکن در ماه گذشته به پایین‌ترین سطح خود در نزدیک به چهار سال اخیر رسید. همچنین میزان فروش‌های در انتظار مسکن در آمریکا ۷ درصد کاهش یافت؛ تحولاتی که نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت تقاضای مصرف‌کنندگان را افزایش داد.

این داده‌ها موجب شد معامله‌گران بار دیگر چشم‌انداز تقاضای انرژی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را مورد ارزیابی قرار دهند؛ چراکه تضعیف فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تحرک در بخش مسکن می‌تواند نشانه‌ای از افت تقاضا در ماه‌های آینده باشد.

تحلیلگران بانک سیتی (Citi) نیز روز سه‌شنبه در یادداشتی با اشاره به شرایط بازار مسکن آمریکا نوشتند: «با توجه به اینکه نرخ بهره وام‌های مسکن ۳۰ ساله اکنون به ۷.۵ درصد رسیده است، انتظار می‌رود روند انقباضی جاری در بخش مسکن، عمیق‌تر شود.»

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که بازار جهانی نفت در شرایطی میان دو نیروی متضاد قرار گرفته است؛ از یک سو، ناامنی‌های خاورمیانه و افزایش هزینه‌های حمل نفت از تنگه هرمز از قیمت‌ها حمایت می‌کنند و از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره ضعف اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز نامشخص تقاضای جهانی، فشار کاهشی بر بهای نفت وارد می‌کنند.