به گزارش خبرنگار مهر، سامانه رصدخانه اقتصادی و اجتماعی ایران با هدف تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد، در سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی شد؛ سامانه‌ای که با رصد متغیرهای اقتصادی و اجتماعی، به دنبال فراهم کردن تصویری منسجم از وضعیت موجود و روندهای پیش‌رو است.

ابوالمحسن والی‌زاده معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه صبح امروز (چهارشنبه) در نشست «تصمیم‌گیری شواهدمحور: رصدخانه اقتصادی ـ اجتماعی ایران» که در جریان هفته آمار و برنامه‌ریزی برگزار شد، به معرفی قابلیت‌های این سامانه (رصا) پرداخت.

وی در این نشست که در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، با تشریح کارکردهای این سامانه گفت: رصدخانه اقتصادی و اجتماعی ایران با هدف تجمیع و استانداردسازی داده‌ها طراحی شده است تا امکان پایش وضعیت موجود، شناسایی مسائل و پیش‌بینی روندهای اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

معاون سیاست‌گذاری و راهبری توسعه ملی و منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه با اشاره به قابلیت‌های این سامانه افزود: داشبوردهای مدیریتی، نمایش تصویری داده‌ها، گزارش‌های تحلیلی، دستیار هوشمند و امکان نمایش ارتباط میان متغیرها از جمله ابزارهایی است که برای تحلیل اطلاعات و استفاده مؤثرتر از داده‌ها در نظر گرفته شده است.

والی‌زاده با بیان اینکه این سامانه هزاران متغیر اقتصادی و اجتماعی را در سطوح ملی و منطقه‌ای رصد می‌کند، اظهار کرد: بخشی از این متغیرها با استفاده از مدل‌های کمی پیش‌بینی می‌شوند و نتایج تحلیل‌ها در قالب گزارش‌های دوره‌ای، هشدارها و پیشنهادهای سیاستی در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.

به گفته وی، سیاست‌گذاران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین پژوهشگران و دانشگاهیان از مخاطبان این سامانه هستند و گزارش‌های آن عمدتاً به‌صورت دوره‌ای و ماهانه ارائه می‌شود.