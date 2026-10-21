به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد سعیدی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طرح نشان‌دار کردن مالیات را اقدامی مؤثر برای افزایش مشارکت عمومی در اداره امور کشور دانست و اظهار کرد: این طرح می‌تواند با تقویت ارتباط میان مردم و دولت، زمینه شکل‌گیری همدلی و همراهی بیشتر در جامعه را فراهم کند.



وی با اشاره به اهمیت آگاهی مردم از برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی افزود: اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از روند اجرای برنامه‌ها آگاه شوند و بتوانند نقش خود را در پیشبرد امور کشور به‌روشنی مشاهده کنند.



امام جمعه قم تصریح کرد: هر اندازه مردم نسبت به اقدامات انجام‌شده شناخت بیشتری داشته باشند و از نتایج مشارکت خود مطلع شوند، زمینه همراهی آنان با برنامه‌های اجرایی و حضور فعال‌تر در فرآیندهای کشور تقویت خواهد شد.



آیت‌الله سعیدی با اشاره به نقش مردم در مقاطع حساس کشور بیان کرد: حضور مردم در صحنه و احساس مسئولیت آنان نسبت به سرنوشت کشور، از عوامل مؤثر در حفظ انسجام و پایداری نظام به شمار می‌رود و توجه به این ظرفیت باید در برنامه‌ریزی‌های مختلف مورد اهتمام قرار گیرد.



مردم باید از محل هزینه‌کرد مالیات آگاه باشند



وی در ادامه، شفافیت در نظام مالیاتی را از الزامات تقویت اعتماد عمومی برشمرد و گفت: مردم باید بدانند علت دریافت مالیات چیست، میزان آن بر چه مبنایی تعیین می‌شود، منابع حاصل از آن در چه بخش‌هایی به مصرف می‌رسد و این پرداخت‌ها چه دستاوردهایی برای جامعه به همراه دارد.



تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات روشن و دقیق درباره چرایی اخذ مالیات، چگونگی تخصیص درآمدها و نتایج حاصل از هزینه‌کرد این منابع، به افزایش آگاهی عمومی کمک می‌کند و زمینه مشارکت آگاهانه‌تر مردم در تأمین منابع مورد نیاز کشور را فراهم می‌سازد.



آیت‌الله سعیدی تأکید کرد: هر اندازه ابعاد مختلف نظام مالیاتی برای مردم شفاف‌تر باشد و آثار پرداخت مالیات به‌درستی تبیین شود، اعتماد عمومی تقویت خواهد شد و شهروندان با اطمینان بیشتری در این فرآیند مشارکت خواهند کرد.



وی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی در اداره کشور افزود: عهدنامه حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر از منابع ارزشمند در تبیین اصول حکمرانی و شیوه اداره جامعه است و در آن به موضوع مالیات نیز توجه شده است.



امام جمعه قم با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به محتوای عهدنامه مالک اشتر اظهار کرد: نکات ارزشمند این عهدنامه درباره اداره جامعه و تنظیم مناسبات میان حاکمیت و مردم باید مورد توجه قرار گیرد و متناسب با شرایط روز، زمینه اجرای عملی این آموزه‌ها فراهم شود.



آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مقابله با فرار مالیاتی و پیگیری وصول مالیات بر مبنای عدالت تأکید کرد و این موضوع را از الزامات تقویت نظام مالیاتی دانست.