به گزاشر خبرنگار مهر، کاظم ستاری ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح بوت‌کمپ نوآوری بهزیستی در استان زنجان، با اشاره به تغییر رویکرد این سازمان در حوزه توانمندسازی اظهار کرد: بهزیستی به دنبال آن است که با توسعه آموزش‌های مهارت‌محور و حمایت از ظرفیت‌های کارآفرینی، زمینه حضور مؤثرتر افراد تحت پوشش در بازار کار را فراهم کند.

وی افزود: در این چارچوب، آموزش بیش از ۱۰ هزار نفر در حوزه هوش مصنوعی تا پایان سال و تربیت ۵۰۰ تا یک‌هزار مربی تخصصی در دستور کار قرار گرفته است.

ستاری با تأکید بر ضرورت شناسایی توانایی‌های افراد پیش از آغاز آموزش‌ها گفت: برای دستیابی به اشتغال پایدار، دوره‌های آموزشی باید متناسب با علاقه، استعداد و ویژگی‌های شخصیتی افراد طراحی شود و در کنار آن، مشاوره تخصصی و مربیگری نیز برای ورود به بازار کار در نظر گرفته شود.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به استقبال از بوت‌کمپ‌های نوآوری اظهار کرد: این رویدادها زمینه‌ای برای شناسایی ایده‌های خلاقانه و حمایت از طرح‌هایی است که قابلیت اجرا و ایجاد اشتغال دارند.

وی با بیان اینکه بوت‌کمپ نوآوری زنجان دومین رویداد رسمی این حوزه پس از تهران است، افزود: در ابتدا برگزاری دو تا سه بوت‌کمپ تا پایان سال پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به استقبال صورت‌گرفته، برنامه برگزاری بیش از ۱۵ رویداد در دستور کار قرار گرفته است.

ستاری ادامه داد: ایده‌های ارائه‌شده در این رویدادها پس از ارزیابی کارشناسی، وارد مراحل تکمیلی آموزش و منتورینگ می‌شوند و طرح‌های واجد شرایط نیز برای استفاده از تسهیلات و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی هدف از این حمایت‌ها را عبور ایده‌های خلاقانه از مرحله طرح اولیه و تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای عملیاتی عنوان کرد.

ستاری خانه‌های خلاق و ایده را از دیگر ظرفیت‌های سازمان بهزیستی برای توسعه کسب‌وکار دانست و گفت: افراد تحت پوشش سازمان و مشارکت‌کنندگان در کانون‌های طرح سلام می‌توانند ایده‌های خود را برای بررسی و ارزیابی ارائه کنند.

وی افزود: ایده‌های دارای ظرفیت پس از بررسی اولیه، از آموزش تخصصی، مربیگری و راهنمایی برای توسعه کسب‌وکار برخوردار می‌شوند تا زمینه اجرای عملی آن‌ها فراهم شود.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به برنامه‌های جدید اشتغال‌زایی اظهار کرد: توسعه کسب‌وکارهای فرانچایزی، مشاغل مرتبط با مراقبت‌های خانگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد نقره‌ای از جمله محورهایی است که در برنامه‌های تحولی سازمان دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های حوزه سالمندی، برنامه‌هایی برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در این بخش در حال تدوین است و جزئیات آن در آینده اعلام خواهد شد.

آموزش ۶۰ هزار دانش‌آموز و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

ستاری با اشاره به برنامه‌های آموزشی سازمان بهزیستی گفت: آموزش بیش از ۶۰ هزار دانش‌آموز تحت پوشش در مقاطع مختلف تحصیلی با هدف جلوگیری از افت تحصیلی، پیشگیری از ترک تحصیل و ارتقای معدل دنبال می‌شود.

وی افزود: بررسی نتایج برنامه‌های آموزشی سال گذشته نشان می‌دهد معدل دانش‌آموزان شرکت‌کننده به‌طور میانگین حدود یک نمره افزایش یافته است که ضرورت استمرار این حمایت‌ها را نشان می‌دهد.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین از برنامه‌ریزی برای آموزش حرفه‌ای یک‌هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار و نوجوان در سال جاری خبر داد و گفت: این آموزش‌ها با هدف تقویت مهارت‌های شغلی و افزایش توان اقتصادی افراد اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: حرفه‌آموزی در کنار حمایت‌هایی مانند پرداخت حق بیمه اجتماعی دنبال می‌شود تا افراد بتوانند شرایط مناسب‌تری برای ورود به بازار کار و بهبود وضعیت زندگی خود فراهم کنند.

ستاری مشارکت افراد تحت پوشش در شناسایی مسائل و تصمیم‌گیری را از محورهای مهم برنامه‌های تحولی سازمان بهزیستی برشمرد و اظهار کرد: این سازمان به دنبال آن است که افراد صرفاً دریافت‌کننده خدمات نباشند، بلکه با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود در توسعه فردی و اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.

وی تشکیل اتاق‌های فکر دانشجویی در استان‌ها با محوریت ایده‌های مسئله‌محور و استفاده از ظرفیت نخبگان را از دیگر برنامه‌های سازمان عنوان کرد و افزود: نزدیک به ۵۰۰ پارلمان دانش‌آموزی متشکل از دانش‌آموزان تحت پوشش نیز با هدف شناسایی مسائل و تقویت مشارکت فعالیت می‌کنند.

معاون توانمندسازی و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اجرای طرح سلام در محلات گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت اجتماعی، شناسایی نیازهای محلی و افزایش مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی اجرا می‌شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ کانون در اجرای طرح سلام مشارکت داشته‌اند و بیش از ۱۴ نوع خدمت سازمان بهزیستی به‌صورت رایگان در این کانون‌ها ارائه می‌شود.

ستاری ابراز امیدواری کرد با توسعه برنامه‌های آموزشی، حمایت از ایده‌های نوآورانه و گسترش مشارکت‌های محلی، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و ارتقای سلامت اجتماعی در مناطق مختلف کشور فراهم شود.