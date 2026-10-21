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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

انصاری: تدوین استانداردهای پژوهش‌ محور در دستور کار سازمان قرار دارد

انصاری: تدوین استانداردهای پژوهش‌ محور در دستور کار سازمان قرار دارد

ارومیه - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تدوین استانداردهای پژوهش‌محور در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در ارومیه با اشاره به ظرفیت‌ های مرزی آذربایجان‌ غربی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تجارت خارجی گفت: تلاش داریم با ایجاد بسترهای لازم و توسعه آزمایشگاه‌های مرجع، زمینه ارتقای جایگاه این استان را در حوزه استاندارد منطقه‌ای فراهم کنیم.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزی آذربایجان‌ غربی گفت: این استان به دلیل برخورداری از موقعیت مرزی ممتاز و واحدهای تولیدی گسترده، از جایگاه ویژه‌ای در حوزه استاندارد برخوردار است و ظرفیت تبدیل شدن به هاب استاندارد منطقه را دارد.

انصاری با اشاره به امضای تفاهم‌نامه با منطقه آزاد ماکو اظهار کرد: توسعه همکاری با مناطق آزاد از رویکردهای مورد توجه سازمان است و با توجه به شرایط خاص منطقه و ضرورت تسهیل انتقال و جابه‌جایی کالا از مرزهای استان، لازم است با همکاری استانداری، ظرفیت‌های آزمایشگاهی در این مناطق توسعه یابد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اظهارکرد: تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و افزایش ظرفیت انجام آزمون‌های مورد نیاز کالاها می‌تواند به کاهش زمان توقف در مرزبازرگان و تسهیل فرایند تجارت کمک کند

استاندارد زبان مشترک تولید، صادرات، واردات و تضمین ایمنی و سلامت است

وی با بیان اینکه استاندارد زبان مشترک تولید، صادرات، واردات و تضمین ایمنی و سلامت است، افزود: توجه به ایمنی و سلامت مردم، خط قرمز سازمان ملی استاندارد ایران است و در تمامی برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های این سازمان مورد توجه قرار دارد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید به اینکه رویکرد ما این است که استاندارد در خدمت تولید باشد، تصریح کرد: در شرایط خاص اقتصادی کشور، به دنبال آن هستیم که فعالیت‌های استانداردسازی به ایجاد ارزش افزوده، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدکنندگان منجر شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به اهمیت استانداردسازی در حوزه فناوری‌های نوین خاطرنشان‌کرد: توسعه استانداردها در حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، نانوفناوری و سایر فناوری‌های نوین از اولویت‌های سازمان است و در این مسیر، همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود.

ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش موازی‌کاری‌های اداری

وی یادآورشد: تدوین استانداردهای پژوهش‌محور در دستور کار سازمان قرار دارد و هدف صرفاً افزایش میزان تولید نیست، بلکه باید کیفیت کالاها ارتقا یابد تا محصولات ایرانی توان رقابت در بازارهای جهانی را پیدا کنند و امکان حضور مؤثرتر در این بازارها فراهم شود.

معاون رئیس‌جمهور بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کاهش موازی‌کاری‌های اداری اشاره و یادآورشد: تحقق اهداف نظام استانداردسازی به هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف نیاز دارد.

انصاری با اشاره به اجرای برنامه تحول این سازمان اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف، سیاست‌ها و رویکردهای تحولی مندرج در سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور، برنامه‌هایی با هدف استقرار حکمرانی کارآمد، چابک‌سازی ساختار، توسعه مدیریت مبتنی بر عملکرد، هوشمندسازی فرایندها و حرکت به سمت تصمیم‌گیری داده‌محور در حال اجراست.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در مسیر فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی فعالیت قرار دارد، افزود: گذار از رویکردهای سنتی در استانداردهای اجباری و فنی در شورای عالی استاندارد به تصویب رسیده است و بر این اساس، به دنبال اجرای نظام نظارت هوشمند و مبتنی بر ریسک هستیم.

انصاری ادامه داد: ارتقای کیفیت تولیدات، توسعه استانداردهای متناسب با فناوری‌های نوین، هوشمندسازی نظارت و صیانت از سلامت و ایمنی مردم از محورهای اصلی برنامه‌های تحول سازمان ملی استاندارد ایران است.

کد مطلب 6985399

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