به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین‌زاده ظهر چهارشنبه در بدو ورود به خراسان شمالی در فرودگاه بجنورد در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: خراسان شمالی را نباید استانی محروم دانست؛ چراکه ظرفیت‌ها و ثروت‌های فراوانی در این منطقه وجود دارد که با برنامه‌ریزی مناسب باید به ارزش اقتصادی تبدیل شوند.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی و اجتماعی خراسان شمالی افزود: همزیستی شیعه و اهل سنت، اقوام کرد و لر و همچنین برخورداری از ظرفیت‌های عشایری، به این استان قوام بخشیده است و این تنوع فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت باشد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت احیای اقتصاد روستایی و عشایری ادامه داد: یکی از محورهای اصلی توسعه کشور، تقویت اقتصاد روستاها و عشایر است و در همین راستا، ۱۲ زنجیره ارزش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی طراحی شده است.

حسین‌زاده تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های این زنجیره‌ها در حوزه کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی خراسان شمالی قرار دارد و قرار است در ماه‌های آینده زمینه فعالیت آن‌ها در استان فراهم شود.

وی افزود: روستاییان و عشایر با عضویت در این زنجیره‌ها و بهره‌مندی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، می‌توانند مشارکت بیشتری در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی داشته باشند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، بهبود معیشت مردم را هدف اصلی اجرای این طرح‌ها دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی و عشایری، زمینه اثرگذاری مستقیم بر زندگی و درآمد مردم فراهم شود.

حسین‌زاده با اشاره به اهمیت استفاده از توانمندی‌های بومی اظهار کرد: تبدیل ظرفیت‌های موجود در روستاها و مناطق عشایری به فرصت‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه افزایش درآمد خانوارها، رونق تولید و تقویت فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به نقش جشنواره‌ها در توسعه اقتصادی افزود: جشنواره‌ها می‌توانند فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های محلی، رونق تولید و تقویت اقتصاد جوامع روستایی و عشایری باشند و به شناساندن توانمندی‌های این مناطق کمک کنند.

حسین‌زاده در ادامه با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شهرستان راز و جرگلان، توسعه زیرساخت‌ها را از ضرورت‌های این منطقه برشمرد و گفت: تأمین آب شرب، بهبود راه‌های دسترسی، ارتقای بافت روستایی و احیای قنوات از جمله اولویت‌های توسعه‌ای راز و جرگلان است.

وی تأکید کرد: توجه به زیرساخت‌های اساسی در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی، می‌تواند شرایط لازم برای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم در مناطق روستایی و عشایری را فراهم کند.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: خراسان شمالی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در بخش‌های مختلف برخوردار است و استفاده هدفمند از این توانمندی‌ها و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های اقتصادی، می‌تواند مسیر رونق تولید، تقویت اقتصاد روستاها و بهبود معیشت مردم استان را هموار کند.