  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

فرودگاه الریان در المکلا با موشک و پهپاد هدف قرار گرفت

فرودگاه الریان در المکلا با موشک و پهپاد هدف قرار گرفت

منابع خبری از حملات موشکی و پهپادی به فرودگاه الریان در المکلا در استان حضرموت در جنوب شرق یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار رسانه سعودی الحدث از حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه الریان در المکلا با چند موشک بالستیک خبر داد.

رسانه های وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن از شلیک دست کم چهار موشک بالستیک به این فرودگاه خبر دادند.

این درحالی است که العربی الجدید از حمله با سه پهپاد به فرودگاه الریان در المکلا در استان حضرموت در شرق یمن خبر داد.

خبرنگار القاهره الاخباریه نیز از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه الریان در شرق یمن خبر داده و به اصابت پهپاد نزدیک باند فرودگاه و نیز انفجار پهپادهای یمنی به مناطق مختلف داخل این فرودگاه اشاره کرد.

این در حالی است که برخی منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن مرکز تجمع فرماندهان ارتش سعودی را در فرودگاه الریان هدف قرار داده اند.

این منابع بیان کردند که این حمله با موشک های بالستیک و پهپاد انجام شده است و اصابت دقیق بوده و اخبار واصله از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله حکایت دارد.

کد مطلب 6985402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها