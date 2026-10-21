فرودگاه الریان در المکلا با موشک و پهپاد هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار رسانه سعودی الحدث از حمله نیروهای مسلح یمن به فرودگاه الریان در المکلا با چند موشک بالستیک خبر داد.

رسانه های وابسته به دولت دست نشانده سعودی در یمن از شلیک دست کم چهار موشک بالستیک به این فرودگاه خبر دادند.

این درحالی است که العربی الجدید از حمله با سه پهپاد به فرودگاه الریان در المکلا در استان حضرموت در شرق یمن خبر داد.

خبرنگار القاهره الاخباریه نیز از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه الریان در شرق یمن خبر داده و به اصابت پهپاد نزدیک باند فرودگاه و نیز انفجار پهپادهای یمنی به مناطق مختلف داخل این فرودگاه اشاره کرد.

این در حالی است که برخی منابع خبری اعلام کردند که نیروهای مسلح یمن مرکز تجمع فرماندهان ارتش سعودی را در فرودگاه الریان هدف قرار داده اند.

این منابع بیان کردند که این حمله با موشک های بالستیک و پهپاد انجام شده است و اصابت دقیق بوده و اخبار واصله از کشته و زخمی شدن شماری بر اثر این حمله حکایت دارد.