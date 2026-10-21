به گزارش خبرنگار مهر، احسان حدادی ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مسابقات لیگ باشگاهی دوومیدانی کشور در گلستان، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این استان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه ورزش دارد و همراهی مسئولان، ورزشکاران و مردم برای پیشبرد طرح‌های ورزشی، زمینه‌ساز اتفاقات خوبی در این منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات دوومیدانی در بندرترکمن افزود: پیش از انتخاب رئیس جدید هیئت دوومیدانی گلستان، قول برگزاری یک مسابقه در بندرترکمن را داده بودیم و این رقابت‌ها حدود ۲۰ روز پس از انتخاب رئیس هیئت برگزار شد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه برگزاری این رویداد پس از سال‌ها وقفه، اتفاق مهمی برای ورزش بندرترکمن بود، گفت: این اقدام انگیزه‌ای برای فعال‌تر شدن هیئت‌های ورزشی ایجاد کرد و نشان داد که با برنامه‌ریزی و پیگیری می‌توان ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های عملی تبدیل کرد.

حدادی با اشاره به مشارکت مسئولان محلی و مردم برای اجرای طرح کمپ ورزشی والش‌آباد اظهار کرد: همراهی مجموعه استان برای پیشبرد این پروژه قابل توجه است و امیدواریم با همکاری مسئولان، روند اجرای آن سرعت بگیرد.

میزبانی گلستان از لیگ باشگاهی دوومیدانی

وی درباره مسابقات لیگ باشگاهی دوومیدانی کشور در گلستان نیز گفت: در این رقابت‌ها ۲۰ تیم شامل ۱۰ تیم آقایان و ۱۰ تیم بانوان حضور دارند و ورزشکاران رده‌های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در بخش‌های مختلف به رقابت می‌پردازند.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با اشاره به حضور ورزشکاران و عوامل اجرایی این مسابقات افزود: میزبانی چنین رویدادی فرصتی برای معرفی توانمندی‌های ورزشی استان است و می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر گلستان در رقابت‌های ملی را فراهم کند.

حدادی با اشاره به حضور بیش از ۲۲۰ ورزشکار زن در این دوره از رقابت‌ها خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال‌های آینده تعداد ورزشکاران شرکت‌کننده افزایش یابد و زمینه گسترش حضور بانوان در مسابقات دوومیدانی فراهم شود.

کمپ والش‌آباد؛ فرصتی فراتر از دوومیدانی

وی با تأکید بر اهمیت راه‌اندازی کمپ تخصصی دوومیدانی در گلستان اظهار کرد: دوومیدانی به‌عنوان مادر ورزش‌ها، به فضای تمرینی گسترده‌ای نیاز دارد و ایجاد چنین مجموعه‌ای می‌تواند علاوه بر این رشته، برای فعالیت رشته‌های ورزشی دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: رشته‌هایی مانند فوتبال، وزنه‌برداری، کشتی، بوکس، تکواندو و سایر رشته‌های رزمی می‌توانند از ظرفیت‌های این مجموعه برای برگزاری تمرین‌ها و اردوهای ورزشی بهره ببرند.

حدادی با بیان اینکه این کمپ می‌تواند به توسعه گردشگری ورزشی در گلستان کمک کند، گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان میزبانی از ورزشکاران کشورهای همسایه و منطقه نیز ایجاد می‌شود و این موضوع می‌تواند فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای برای استان به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: این پروژه نباید به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی شخصی دیده شود، بلکه سرمایه‌ای ملی و فرصتی برای توسعه ورزش گلستان و کشور است؛ بنابراین ضروری است همه ظرفیت‌های استانی برای تکمیل و بهره‌برداری از آن به میدان بیایند.

حدادی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی در این مجموعه افزود: برنامه‌ریزی برای توسعه ظرفیت‌های اقامتی، پذیرایی و خدمات مورد نیاز ورزشکاران می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های کمپ را فراهم کند.

برگزاری ماراتن در گلستان در دستور کار

رئیس فدراسیون دوومیدانی همچنین از امیدواری برای برگزاری یک رویداد ماراتن در گلستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی مناسب و رعایت چارچوب‌های اجرایی، زمینه برگزاری رویدادی منظم و پرمشارکت در استان فراهم شود.

وی افزود: برگزاری ماراتن در یک زمان و مکان مشخص و با مشارکت گسترده مردم می‌تواند رویدادی جذاب برای گلستان باشد و ظرفیت‌های ورزشی و گردشگری استان را بیشتر معرفی کند.

حدادی ابراز امیدواری کرد و گفت:با همکاری مسئولان استان، روند تکمیل کمپ والش‌آباد سرعت بگیرد و گلستان در آینده به یکی از مراکز مهم میزبانی اردوها و رویدادهای دوومیدانی کشور تبدیل شود.