به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در حاشیه نشست مدیران فرهنگی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه مردمی در پایتخت اظهار کرد: قریب به ۲۳۳ شب از شکل‌گیری و استمرار اجتماعات مردمی در تهران می‌گذرد؛ رویدادی کم‌نظیر که از شکل‌گیری حرکتی عمیق، خودجوش و برخاسته از اراده مردم حکایت دارد.

وی با اشاره به مفهوم «بعثت مردمی» افزود: بعثت مردمی صرفاً یک تعبیر شعاری نیست، بلکه واقعیتی است که نمود آن را در میدان و در استمرار حضور مردم مشاهده می‌کنیم. این حضور داوطلبانه و مستمر، نشان‌دهنده شکل‌گیری جریانی اثرگذار در عرصه اجتماعی و فرهنگی کشور است که باید برای حفظ و تقویت آن برنامه‌ریزی کرد.

زیبایی‌نژاد با بیان اینکه اجتماعات مردمی را نباید صرفاً به‌عنوان یک مراسم یا آیین شبانه تعریف کرد، تصریح کرد: حضور مستمر و آگاهانه مردم، نوعی فناوری فرهنگی و اجتماعی است که قدرت تولید می‌کند. همان‌طور که فناوری‌های مختلف می‌توانند به قدرت‌آفرینی برای کشور منجر شوند، سرمایه اجتماعی و حضور مردم نیز از مؤلفه‌های مهم اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به تحولات و شرایط کشور در ماه‌های گذشته ادامه داد: دشمن در آغاز جنگ و پس از شهادت رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و نخبگان کشور، تصور می‌کرد با تکیه بر قدرت نظامی می‌تواند به اهداف خود دست یابد؛ اما حضور مردم در کنار اقتدار نیروهای مسلح، محاسبات مورد انتظار دشمن را تحت تأثیر قرار داد و بار دیگر نشان داد که قدرت جمهوری اسلامی ایران صرفاً به توان نظامی محدود نیست و پشتوانه مردمی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتدار ملی دارد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از این سرمایه اجتماعی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استمرار حضور مردم در میدان، حفظ و تقویت این ظرفیت یک ضرورت راهبردی است. مجموعه‌های فرهنگی و مدیریت شهری نیز باید با رویکردی حمایتی و تسهیلگرانه، زمینه حضور و مشارکت مردم را فراهم کنند و با برنامه‌ریزی متناسب، به استمرار و تقویت این حرکت مردمی کمک کنند.

توجه ویژه به اجتماعات محله‌محور

زیبایی‌نژاد با تأکید بر اهمیت اجتماعات محله‌محور در کنار اجتماعات بزرگ و الگوساز شهری گفت: مدیران فرهنگی مناطق باید شناخت دقیق و ارتباط مستمری با تمامی اجتماعات مردمی در محدوده مسئولیت خود داشته باشند؛ از اجتماعات شکل‌گرفته در میادین اصلی شهر تا گردهمایی‌های کوچک محلی. حضور میدانی در کنار مردم، شناسایی نیازها و فراهم‌کردن حمایت‌های لازم باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به شرایط نیمه دوم سال و تغییر الگوی حضور شهروندان افزود: با آغاز فصل سرما، فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش ترافیک شهری، اهمیت اجتماعات محله‌محور دوچندان می‌شود. ازاین‌ رو، در کنار حفظ و تقویت اجتماعات شاخص شهری، باید از ظرفیت محلات برای تسهیل مشارکت شهروندان و استمرار حضور مردمی بهره گرفت.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران همچنین بر ضرورت نوآوری در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: استمرار و پویایی اجتماعات مردمی نیازمند شناخت دقیق عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان، توجه به ویژگی‌ها و اقتضائات هر منطقه و طراحی برنامه‌های متنوع و متناسب با نیازهای مخاطبان است. مدیران فرهنگی مناطق باید با بهره‌گیری از تجربه‌های میدانی و ظرفیت‌های بومی، زمینه افزایش مشارکت و ارتقای کیفیت برنامه‌ها را فراهم کنند.

برنامه‌ریزی برای برگزاری باشکوه مناسبت‌های پیش‌رو

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو، به‌ویژه یوم‌الله ۱۳ آبان و ایام فاطمیه، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و برگزاری شایسته این مناسبت‌ها در سطح شهر تهران تأکید کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور و اهمیت موضوع استکبارستیزی و مقابله با سیاست‌های خصمانه آمریکا، برنامه‌های یوم‌الله ۱۳ آبان باید با قوت و متناسب با اقتضائات روز برگزار شود. در همین راستا، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی کشور در حال انجام است تا این مناسبت در مناطق مختلف تهران به‌صورت منسجم برگزار شود.

زیبایی‌نژاد همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ایام فاطمیه افزود: لازم است مناطق ۲۲گانه با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مردمی، زمینه برگزاری شایسته مراسم این ایام را فراهم کنند. دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به مناسبت‌های پیش‌رو نیز برای ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه‌ها به مناطق ابلاغ خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات مناطق مختلف، شناسایی ظرفیت‌های محلی و رفع چالش‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار تقویت پشتیبانی فرهنگی و استمرار ارتباط مدیران فرهنگی با اجتماعات مردمی در محلات و میادین شهر تهران شد.