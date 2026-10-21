باکو ۳۱ چهره سیاسی و مذهبی ترکیه را «عنصر نامطلوب» اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد این ۳۱ شهروند ترکیه‌ای را به دلیل اظهارات و فعالیت‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای اینترنتی علیه این کشور، در فهرست «افراد نامطلوب» قرار داده و ورود آنها به خاک آذربایجان را ممنوع کرده است.

وزارت خارجه باکو مدعی شد این افراد علیه «حاکمیت، امنیت ملی، نظم قانون اساسی، مردم و رهبری جمهوری آذربایجان» موضع‌گیری کرده‌اند. به گفته این وزارتخانه، «فراخوان برای تغییر قهری حکومت»، «تحریک به خشونت با انگیزه افراط‌گرایی دینی» و «دامن‌زدن به نفرت و خصومت مذهبی» از جمله دلایل این تصمیم بوده است.

در میان ۳۱ شهروند ترکیه‌ای، نام فاتح اربکان، رئیس حزب رفاه مجدد ترکیه و عمر فاروق گرگرلی‌اوغلو، نماینده پارلمان این کشور دیده می‌شود. شماری از روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، تحلیلگران سیاسی، نویسندگان و چهره‌های مذهبی ترکیه نیز در این فهرست قرار دارند.

یوسف کاپلان، نویسنده و روزنامه‌نگار؛ مهمت بویون‌کالین، استاد الهیات دانشگاه مرمره و امام مسجد ایاصوفیه؛ احمد چاکار، مفسر ورزشی و داور پیشین فوتبال؛ و یحیی اوغراش، معاون رئیس حزب هوداپار ترکیه، از دیگر افراد این فهرست هستند



اعتراض‌ها به محدودیت حجاب در مدارس

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که مقررات پوشش در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان به موضوعی مناقشه‌برانگیز تبدیل شده و اعتراض‌هایی را در میان دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برانگیخته است.

اگرچه در متن مقررات جدید صراحتاً از ممنوعیت حجاب نام برده نشده، گزارش‌ها حاکی از آن است که شماری از مدارس از ورود دانش‌آموزان محجبه جلوگیری کرده‌اند. در پی این محدودیت‌ها، دانش‌آموزان چند مدرسه در اعتراض به محرومیت هم‌کلاسی‌های محجبه خود از حضور در کلاس‌ها خودداری کردند. خانواده‌ها نیز با انتقاد از این روند، آن را محدودکننده حق تحصیل دختران محجبه دانسته‌اند.

این موضوع علاوه بر اعتراض‌های داخلی، واکنش‌هایی را در کشورهای منطقه نیز به دنبال داشته است. مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، با انتقاد از این تصمیم، آن را نمونه‌ای از «افراط‌گرایی سکولار» توصیف کرد و درباره پیامدهای چنین سیاست‌هایی هشدار داد.

در لبنان نیز شماری از شهروندان با برگزاری تجمعی در بیروت، از زنان و دختران محجبه جمهوری آذربایجان حمایت کردند و به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنان اعتراض کردند. واحد فعالیت‌های زنان حزب‌الله لبنان نیز با انتشار بیانیه‌ای، این محدودیت‌ها را محکوم کرد.

در جمهوری آذربایجان، مقام‌های حزب حاکم از مقررات جدید دفاع کرده و انتقادهای مطرح‌شده از سوی برخی چهره‌های خارجی را مداخله در امور داخلی این کشور دانسته‌اند.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان در پایان اعلام کرد که در برابر فراخوان‌ها و اقداماتی که علیه این کشور صورت می‌گیرد و به ترویج خصومت منجر می‌شود، به اتخاذ تدابیر مقتضی ادامه خواهد داد.

با این حال، در اطلاعیه وزارت خارجه باکو درباره قرار گرفتن ۳۱ شهروند ترکیه در فهرست افراد نامطلوب، ارتباط مستقیم این افراد با اعتراض‌ها به محدودیت حجاب در مدارس تصریح نشده است.