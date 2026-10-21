رحمانی: توجه به الزامات استاندارد در واحدهای تولیدی یک اصل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در ارومیه ستاندارد را پشتوانه تولید دانست و اظهار کرد: استاندارد از دو جنبه اهمیت دارد؛ نخست، اطمینان از مصرف کالاهای ایمن و سالم توسط مردم و دوم، توسعه صادرات که نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم فعالیت صنایع دارد.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و توسعه صادرات گفت: باید زمینه دسترسی آسان و کم‌هزینه واحدهای تولیدی به خدمات آزمایشگاهی و استاندارد فراهم شود.

وی عنوان‌ کرد: کشوری که نتواند محصولات خود را به بازارهای صادراتی عرضه کند، در نهایت با مشکلات جدی در بخش صنعت مواجه خواهد شد؛ ازاین ‌رو، تولید کالاهای باکیفیت و برخوردار از استانداردهای لازم، ضرورتی انکارناپذیر است.

کمبود امکانات و تجهیزات به‌روز آزمایشگاهی را از مشکلات حوزه استاندارد

رحمانی کمبود امکانات و تجهیزات به‌روز آزمایشگاهی را از مشکلات موجود در این حوزه دانست و اظهار کرد: این کمبودها موجب کندی روند فعالیت‌ ها شده است و باید سازمان ملی استاندارد کشور برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی با اشاره به خرید ۷ هزار میلیارد تومان تجهیزات در سال جاری برای نوسازی بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف، اظهار کرد: آمادگی داریم در زمینه تأمین تجهیزات موردنیاز بخش استاندارد نیز همکاری کنیم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های تجارت مرزی استان خاطرنشان کرد: باید تجهیزات و امکانات موردنیاز برای تکمیل و نوسازی آزمایشگاه‌های اختصاصی و مرجع احصا و فهرست شود تا بتوان از محل اعتبارات مختلف برای تأمین آن‌ها اقدام کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی کوچک مقیاس در پرداخت هزینه‌ های آزمایشگاهی و خدمات استاندارد، گفت: این واحدها توان پرداخت هزینه‌های سنگین آزمایشگاهی را ندارند؛ بنابراین لازم است در تعیین و دریافت هزینه‌ها، شرایط و توان اقتصادی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در تجارت خارجی

در ادامه این مراسم رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه نیز، با اشاره به جایگاه استاندارد در چرخه تولید و تجارت اظهار کرد: استاندارد به جایگاهی رسیده است که فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان، برخورداری محصولات از نشان استاندارد را به‌عنوان یکی از معیارهای مهم کیفیت مورد توجه قرار می‌دهند.

قاسم کریمی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان‌ غربی تصریح کرد: هم‌جواری استان با ۳کشور که هرکدام دروازه ورود به یک اتحادیه مهم اقتصادی محسوب می‌شوند، جایگاه ویژه‌ای به آذربایجان‌غربی در تجارت خارجی کشور بخشیده است.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با بیان اینکه تولیدات استان از تنوع و گستردگی قابل توجهی در حوزه‌های مختلف برخوردار است، افزود: این ظرفیت‌ها، توانمندی ویژه‌ای برای آذربایجان‌غربی در عرصه تولید، صادرات و واردات ایجاد کرده است.

کریمی با اشاره به تأثیر تحولات اخیر منطقه‌ای بر تجارت خارجی اظهار کرد: با آغاز جنگ و اعمال محدودیت‌های دریایی، نقش آذربایجان‌غربی در حوزه صادرات و واردات پررنگ‌تر شده و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، به‌ویژه اداره کل استاندارد، توانستیم مدیریت امور مربوط به گمرکات و فرایندهای واردات و صادرات کالا را در شرایط موجود پیگیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به محدودیت منابع و امکانات موجود در استان یادآورشد: با وجود اینکه امروز بخش قابل توجهی از فعالیت‌های مرتبط با استاندارد در حوزه تجارت خارجی را انجام می‌دهیم، امکانات و درآمدهای در اختیار ما با ظرفیت‌ های موجود در بندرعباس قابل مقایسه نیست و در برخی موارد با حدود یک‌پنجم امکانات و درآمدهای آن حوزه فعالیت می‌کنیم.