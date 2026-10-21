به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی بارانچشمه ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزش پهلوانی با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با تشریح جایگاه فرهنگی و اخلاقی ورزش زورخانهای، این رشته را فراتر از یک فعالیت بدنی و ورزشی دانست و بر پیوند عمیق آن با ارزشهای دینی و سنتهای پهلوانی تأکید کرد.
وی با اشاره به ریشههای اعتقادی و فرهنگی ورزش باستانی اظهار کرد: ادب، جوانمردی و پهلوانی از مهمترین ویژگیهای این ورزش به شمار میروند و هویت آن با مکتب امیرالمؤمنین علی(ع)، فرهنگ غدیر، وفاداری حضرت ابوالفضل(ع) و تکریم سادات و بزرگان گره خورده است.
رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با بیان اینکه ارزشهای اخلاقی بخش جداییناپذیر این رشته محسوب میشوند، خاطرنشان کرد: ورزش زورخانهای تنها به حرکات ورزشی و آمادگی جسمانی محدود نیست، بلکه مجموعهای از آموزههای فرهنگی و اخلاقی را در خود جای داده است که در شکلگیری منش پهلوانی نقش دارند.
بارانچشمه همچنین با اشاره به تجربه برگزاری برنامه ورزش باستانی در حسینیه امام خمینی(ره) و در محضر رهبر شهید یادآور شد که توجه به این رشته باید با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و معنوی آن صورت گیرد و ظرفیتهای اخلاقی آن نیز مورد توجه باشد.
در بخش دیگری از این دیدار، رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی با اشاره به روند احداث زورخانهای در نزدیکی مسجد مقدس جمکران، خواستار حمایت از این مجموعه شد.
وی گفت: این زورخانه در محدوده یک حسینیه و موقوفه در حال ساخت است و قرار است به نام شهید سپهبد پهلوان موسوی نامگذاری شود.
در جریان این نشست، بارانچشمه به نمایندگی از جامعه ورزش زورخانهای، شال و نماد این رشته ورزشی را به تولیت آستان مقدس مسجد جمکران اهدا کرد.
در پایان این دیدار نیز نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران به مهرعلی بارانچشمه اهدا شد.
قم- رئیس فدراسیون ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی از احداث زورخانهای به نام شهید سپهبد پهلوان موسوی در محدوده یک حسینیه و موقوفه در نزدیکی مسجد مقدس جمکران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی بارانچشمه ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزش پهلوانی با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با تشریح جایگاه فرهنگی و اخلاقی ورزش زورخانهای، این رشته را فراتر از یک فعالیت بدنی و ورزشی دانست و بر پیوند عمیق آن با ارزشهای دینی و سنتهای پهلوانی تأکید کرد.
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