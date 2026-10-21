به گزارش خبرنگار مهر، مهرعلی باران‌چشمه ظهر چهارشنبه در دیدار جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزش پهلوانی با تولیت آستان مقدس مسجد جمکران، با تشریح جایگاه فرهنگی و اخلاقی ورزش زورخانه‌ای، این رشته را فراتر از یک فعالیت بدنی و ورزشی دانست و بر پیوند عمیق آن با ارزش‌های دینی و سنت‌های پهلوانی تأکید کرد.



وی با اشاره به ریشه‌های اعتقادی و فرهنگی ورزش باستانی اظهار کرد: ادب، جوانمردی و پهلوانی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ورزش به شمار می‌روند و هویت آن با مکتب امیرالمؤمنین علی(ع)، فرهنگ غدیر، وفاداری حضرت ابوالفضل(ع) و تکریم سادات و بزرگان گره خورده است.



رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با بیان اینکه ارزش‌های اخلاقی بخش جدایی‌ناپذیر این رشته محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: ورزش زورخانه‌ای تنها به حرکات ورزشی و آمادگی جسمانی محدود نیست، بلکه مجموعه‌ای از آموزه‌های فرهنگی و اخلاقی را در خود جای داده است که در شکل‌گیری منش پهلوانی نقش دارند.



باران‌چشمه همچنین با اشاره به تجربه برگزاری برنامه ورزش باستانی در حسینیه امام خمینی(ره) و در محضر رهبر شهید یادآور شد که توجه به این رشته باید با در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و معنوی آن صورت گیرد و ظرفیت‌های اخلاقی آن نیز مورد توجه باشد.



در بخش دیگری از این دیدار، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با اشاره به روند احداث زورخانه‌ای در نزدیکی مسجد مقدس جمکران، خواستار حمایت از این مجموعه شد.



وی گفت: این زورخانه در محدوده یک حسینیه و موقوفه در حال ساخت است و قرار است به نام شهید سپهبد پهلوان موسوی نام‌گذاری شود.



در جریان این نشست، باران‌چشمه به نمایندگی از جامعه ورزش زورخانه‌ای، شال و نماد این رشته ورزشی را به تولیت آستان مقدس مسجد جمکران اهدا کرد.



در پایان این دیدار نیز نشان خادمی افتخاری آستان مقدس مسجد جمکران به مهرعلی باران‌چشمه اهدا شد.