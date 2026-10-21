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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

نیمی از اصلاح شاخص کل با صف فروش یک نماد «مس‌فروش»

نیمی از اصلاح شاخص کل با صف فروش یک نماد «مس‌فروش»

شاخص کل بورس در آخرین روز کاری مهر با افت ۱.۲ درصدی به ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار واحد رسید؛ فشار فروش در فملی و فارس شاخص را پایین کشید و خروج ۴ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در آخرین روز کاری مهرماه ۱۴۰۵ با افت شاخص کل و خروج نقدینگی حقیقی به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با کاهش ۹۹ هزار و ۸۷ واحدی، معادل ۱.۲ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۵۶ واحد ایستاد؛ در این میان، نماد ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت.

شاخص کل هم‌وزن برخلاف شاخص کل، با رشد ۴ هزار و ۲۵۲ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد به ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۰۰ واحد رسید. تفاوت جهت حرکت این دو شاخص نشان می‌دهد فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بیشتر بوده و عملکرد سهام شرکت‌های کوچک‌تر در مجموع بهتر از بزرگان بازار بوده است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی با اثر منفی حدود ۴۳ هزار و ۷۳۹ واحدی در صدر عوامل افت شاخص قرار گرفت. فارس با اثر منفی حدود ۱۶ هزار و ۸۲۷ واحدی و فولاد با حدود ۸ هزار و ۱۵ واحد اثر منفی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کردند. تابان، تاپیکو، تاصیکو و وغدیر نیز از دیگر نمادهای مؤثر در کاهش شاخص کل بودند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۱ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید و خالص جریان نقدینگی حقیقی منفی شد؛ به‌طوری‌که ۴ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی از این بخش خارج شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با ورود هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

در پایان معاملات، ۳۱۸ نماد با صف خرید به ارزش مجموع ۷ هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان و ۱۱۲ نماد با صف فروش به ارزش ۲ هزار و ۱۴ میلیارد تومان همراه بودند. همچنین ۱۳۷ نماد مثبت و ۱۵۴ نماد منفی بدون تشکیل صف معامله شدند. سرانه خرید و فروش حقیقی نیز به‌ترتیب ۸۰ و ۷۶ میلیون تومان گزارش شد.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، تابان، فولاد، فملی، ومعادن، وبملت، تاصیکو و زشک قرار داشتند. فملی و فولاد در کنار اثرگذاری منفی بر شاخص، در کانون توجه معامله‌گران نیز بودند.

در فرابورس ایران، شاخص کل با رشد ۲۵۲ واحدی معادل ۰.۳۸ درصد به ۶۷ هزار و ۴۴۳ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۸۴ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۱۴ هزار و ۵۵۶ واحد قرار گرفت. کگهر و آریا از نمادهای دارای اثر مثبت بر شاخص بودند؛ در مقابل، فزر و مارون بیشترین اثر منفی را بر آن گذاشتند.

در مجموع، آخرین روز کاری مهرماه در بورس تهران با افت بیش از ۹۹ هزار واحدی شاخص کل، خروج قابل‌توجه پول حقیقی و فشار فروش در نمادهای بزرگ به پایان رسید؛ هرچند رشد شاخص هم‌وزن و مثبت ماندن شاخص‌های فرابورس نشان داد روند همه بخش‌های بازار یکسان نبوده است.

کد مطلب 6985419
علی فروزانفر

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