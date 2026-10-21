به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در آخرین روز کاری مهرماه ۱۴۰۵ با افت شاخص کل و خروج نقدینگی حقیقی به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس با کاهش ۹۹ هزار و ۸۷ واحدی، معادل ۱.۲ درصد، در سطح ۸ میلیون و ۱۷۳ هزار و ۳۵۶ واحد ایستاد؛ در این میان، نماد ملی صنایع مس ایران با نماد «فملی» بیشترین اثر منفی را بر شاخص داشت.

شاخص کل هم‌وزن برخلاف شاخص کل، با رشد ۴ هزار و ۲۵۲ واحدی معادل ۰.۱۹ درصد به ۲ میلیون و ۲۵۵ هزار و ۶۰۰ واحد رسید. تفاوت جهت حرکت این دو شاخص نشان می‌دهد فشار فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بیشتر بوده و عملکرد سهام شرکت‌های کوچک‌تر در مجموع بهتر از بزرگان بازار بوده است.

در میان نمادهای اثرگذار بر شاخص کل، فملی با اثر منفی حدود ۴۳ هزار و ۷۳۹ واحدی در صدر عوامل افت شاخص قرار گرفت. فارس با اثر منفی حدود ۱۶ هزار و ۸۲۷ واحدی و فولاد با حدود ۸ هزار و ۱۵ واحد اثر منفی، فشار مضاعفی بر بازار وارد کردند. تابان، تاپیکو، تاصیکو و وغدیر نیز از دیگر نمادهای مؤثر در کاهش شاخص کل بودند.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۴۱ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید و خالص جریان نقدینگی حقیقی منفی شد؛ به‌طوری‌که ۴ هزار و ۱۷۳ میلیارد تومان پول حقیقی از این بخش خارج شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با ورود هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند.

در پایان معاملات، ۳۱۸ نماد با صف خرید به ارزش مجموع ۷ هزار و ۳۵۴ میلیارد تومان و ۱۱۲ نماد با صف فروش به ارزش ۲ هزار و ۱۴ میلیارد تومان همراه بودند. همچنین ۱۳۷ نماد مثبت و ۱۵۴ نماد منفی بدون تشکیل صف معامله شدند. سرانه خرید و فروش حقیقی نیز به‌ترتیب ۸۰ و ۷۶ میلیون تومان گزارش شد.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس، تابان، فولاد، فملی، ومعادن، وبملت، تاصیکو و زشک قرار داشتند. فملی و فولاد در کنار اثرگذاری منفی بر شاخص، در کانون توجه معامله‌گران نیز بودند.

در فرابورس ایران، شاخص کل با رشد ۲۵۲ واحدی معادل ۰.۳۸ درصد به ۶۷ هزار و ۴۴۳ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۰.۸۴ درصد افزایش یافت و در سطح ۴۱۴ هزار و ۵۵۶ واحد قرار گرفت. کگهر و آریا از نمادهای دارای اثر مثبت بر شاخص بودند؛ در مقابل، فزر و مارون بیشترین اثر منفی را بر آن گذاشتند.

در مجموع، آخرین روز کاری مهرماه در بورس تهران با افت بیش از ۹۹ هزار واحدی شاخص کل، خروج قابل‌توجه پول حقیقی و فشار فروش در نمادهای بزرگ به پایان رسید؛ هرچند رشد شاخص هم‌وزن و مثبت ماندن شاخص‌های فرابورس نشان داد روند همه بخش‌های بازار یکسان نبوده است.