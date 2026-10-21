«نماز» عامل انسجام اجتماعی و تقویت روحیه نیروهای انقلابی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا محمدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع)، ظهر چهارشنبه در چهارمین اجلاسیه سراسری نماز سپاه با تأکید بر جایگاه نماز در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: نماز منشأ تحول و نماد انسجام است و می‌تواند هم در زندگی فردی انسان و هم در عرصه اجتماعی، زمینه‌ساز ارتباط عمیق‌تر با خداوند و تقویت همبستگی میان افراد جامعه باشد.

وی با اشاره به جلوه‌های اجتماعی نماز افزود: نماز جماعت و جمعه از مهم‌ترین جلوه‌های انسجام اجتماعی هستند و برگزاری نمازهای استغاثه به‌صورت جمعی در میدان‌ها و نقاط مختلف کشور نیز نشان می‌دهد که نماز با شیوه‌های گوناگون می‌تواند نقش مؤثری در تحول و همبستگی جامعه ایفا کند.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با تأکید بر ضرورت توجه ویژه نیروهای ارزشی و انقلابی به اقامه نماز تصریح کرد: نیروهای مسلح، از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، به‌عنوان مدافعان ارزش‌های انقلاب اسلامی، باید بیش از پیش به این فریضه مقدس و فرهنگ‌ساز اهتمام داشته باشند.

محمدی با اشاره به جایگاه نماز در مقاطع مختلف تاریخی کشور بیان کرد: در دوران دفاع مقدس، دفاع از حرم و همچنین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، نماز همواره جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ به‌گونه‌ای که حتی در شرایط دشوار و در کنار خیابان یا مقرهای موقت نیز اقامه نماز مورد توجه رزمندگان و نیروهای مدافع کشور بوده است.

وی ادامه داد: نماز در چنین شرایطی، علاوه بر ایجاد ارتباط با خداوند، عامل وحدت، افزایش روحیه و تقویت توان معنوی نیروهاست و توجه به آن می‌تواند در عبور از شرایط سخت و دشوار نقش مؤثری داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای ترویج فرهنگ نماز خاطرنشان کرد: با وجود اقدامات ارزشمند مدیران و مسئولان حوزه اقامه نماز، همچنان برای زنده نگه‌داشتن این فریضه الهی و گسترش فرهنگ اقامه نماز به مشارکت گسترده‌تر آحاد جامعه نیاز داریم.

محمدی همچنین با اشاره به فراخوان برگزاری همایش و دریافت آثار مرتبط با فرهنگ نماز گفت: در مدت کوتاهی که از اعلام فراخوان و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوط می‌گذرد، آثار ارزشمندی از اقشار مختلف دریافت شده است که در دست بررسی قرار دارند و امیدواریم همچون سال‌های گذشته، شاهد ارائه آثار درخشان در زمینه ترویج فرهنگ نماز باشیم.