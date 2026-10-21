صدور اخطاریه برای چهار آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، رضا فدائی رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت صحت نتایج نمونه برداری و آنالیزهای زیست محیطی اظهار کرد: بازدید مستمر از آزمایشگاه های معتمد، بررسی میزان انطباق عملکرد آنها با شیوه نامه های ابلاغی و تصدیق روزانه نتایج آنالیزها، از برنامه های جدی این اداره کل است که با هدف ارتقای دقت و اعتبار داده های زیست محیطی و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی صنایع دنبال می شود.
وی افزود: در هفته جاری، در جریان بررسی عملکرد آزمایشگاه های معتمد و شناسایی موارد تخطی از شیوه نامه های مربوط، برای چهار آزمایشگاه اخطاریه صادر شد. این نظارت ها با هدف اطمینان از رعایت الزامات فنی و اجرایی و افزایش قابلیت اتکای نتایج پایش های زیست محیطی ادامه خواهد داشت.
فدایی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط از سوی آزمایشگاه های معتمد تصریح کرد: تمامی آزمایشگاه ها موظف اند ضمن دقت کافی در مراحل نمونه برداری، شیوه نامه های ابلاغی را در فرایند سنجش، تجزیه و تحلیل و ثبت نتایج رعایت کنند و اطلاعات مربوط را در مهلت های مقرر ارائه دهند.
رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان، ضمن قدردانی از تلاش آزمایشگاه های معتمد استان، نقش آنها را در پایش دقیق وضعیت محیط زیست و ارتقای شاخص های زیست محیطی مهم دانست و خواستار پایبندی کامل این مراکز به قوانین، ضوابط فنی و الزامات ابلاغی شد.
رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران از صدور اخطاریه برای چهار آزمایشگاه معتمد به دلیل رعایت نکردن شیوهنامههای ابلاغی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، رضا فدائی رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت صحت نتایج نمونه برداری و آنالیزهای زیست محیطی اظهار کرد: بازدید مستمر از آزمایشگاه های معتمد، بررسی میزان انطباق عملکرد آنها با شیوه نامه های ابلاغی و تصدیق روزانه نتایج آنالیزها، از برنامه های جدی این اداره کل است که با هدف ارتقای دقت و اعتبار داده های زیست محیطی و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی صنایع دنبال می شود.
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