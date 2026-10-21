صدور اخطاریه برای چهار آزمایشگاه معتمد محیط زیست تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، رضا فدائی رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اهمیت صحت نتایج نمونه‌ برداری و آنالیزهای زیست محیطی اظهار کرد: بازدید مستمر از آزمایشگاه‌ های معتمد، بررسی میزان انطباق عملکرد آنها با شیوه‌ نامه های ابلاغی و تصدیق روزانه نتایج آنالیزها، از برنامه‌ های جدی این اداره کل است که با هدف ارتقای دقت و اعتبار داده های زیست‌ محیطی و اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی صنایع دنبال می شود.



وی افزود: در هفته جاری، در جریان بررسی عملکرد آزمایشگاه های معتمد و شناسایی موارد تخطی از شیوه نامه های مربوط، برای چهار آزمایشگاه اخطاریه صادر شد. این نظارت ها با هدف اطمینان از رعایت الزامات فنی و اجرایی و افزایش قابلیت اتکای نتایج پایش‌ های زیست‌ محیطی ادامه خواهد داشت.



فدایی با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط از سوی آزمایشگاه‌ های معتمد تصریح کرد: تمامی آزمایشگاه‌ ها موظف اند ضمن دقت کافی در مراحل نمونه برداری، شیوه‌ نامه‌ های ابلاغی را در فرایند سنجش، تجزیه‌ و تحلیل و ثبت نتایج رعایت کنند و اطلاعات مربوط را در مهلت های مقرر ارائه دهند.



رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان، ضمن قدردانی از تلاش آزمایشگاه‌ های معتمد استان، نقش آنها را در پایش دقیق وضعیت محیط زیست و ارتقای شاخص های زیست محیطی مهم دانست و خواستار پایبندی کامل این مراکز به قوانین، ضوابط فنی و الزامات ابلاغی شد.