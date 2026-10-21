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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد

کرمان- پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و استاندار کرمان، به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی بعد از ظهر چهارشنبه با حضور وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری در مجموعه پژوهشگاه افضلی‌پور دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد.

این پژوهشکده با پیگیری‌های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شد و با هدف توسعه تحقیقات در حوزه امنیت غذایی و تولید گیاهان مقاوم به کم‌ آبی، به یکی از مراکز تخصصی این حوزه در کشور تبدیل شده است.

این پژوهشکده هم‌اکنون به‌عنوان مجهزترین مجموعه آزمایشگاهی در میان دانشگاه‌های کشور در زمینه تحقیقات امنیت غذایی و گیاهان مقاوم به کم‌آبی معرفی شده است.

پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان افتتاح شد

برای ساخت، تکمیل و تجهیز این مجموعه در زیربنای ۲ هزار مترمربع ساختمان و ۵ هزار مترمربع محوطه، بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین تجهیزات و ابزارهای تخصصی آزمایشگاهی به ارزش بیش از یک‌هزار میلیارد تومان در این پژوهشکده تأمین و نصب شده است.

کد مطلب 6985428

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