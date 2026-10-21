به گزارش خبرنگار مهر، احمد بیگدلی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذار به سمت زنجان، به‌ویژه در حوزه‌هایی که ظرفیت ایجاد اشتغال و بازگشت سرمایه دارند، نیازمند تسهیل فرآیندها، رفع موانع اداری و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت بخش خصوصی است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه آب، بر ضرورت تسریع در تکمیل مطالعات سدهای منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: تکمیل مطالعات سد «زرین» و بهره‌گیری از ظرفیت سد «تالوار» برای تأمین آب شرب شهرستان خدابنده و مدیریت بحران کم‌آبی در مناطق روستایی استان، از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس همچنین با اشاره به حوادث ناگوار جاده‌ای و ضرورت ارتقای ایمنی راه‌های ارتباطی، خواستار تسریع در عملیات آسفالت، بهسازی و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها، به‌ویژه جاده قیدار شد و گفت: رسیدگی به وضعیت راه‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در این حوزه، نقش مهمی در کاهش تصادفات و جلوگیری از تلفات جانی دارد.

بیگدلی در ادامه با اشاره به مشکلات برخی پروژه‌های مسکن، از جمله پروژه «مسکن سامان»، بر لزوم تعیین تکلیف اراضی مربوط به مسیرهای دسترسی و فراهم کردن زیرساخت‌های موردنیاز این طرح‌ها تأکید کرد.

وی افزود: ساخت مدارس در مجاورت پروژه‌های مسکن و رفع موانع قانونی و اداری برای آغاز عملیات اجرایی مدارس در مناطق نیازمند، باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد تا هم‌زمان با توسعه مسکن، نیازهای آموزشی ساکنان نیز تأمین شود.

ضرورت حمایت از معیشت مردم و کشاورزان

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت مردم در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، خواستار توجه ویژه دولت به نیازهای اقتصادی و معیشتی خانوارها شد.

وی با اشاره به وضعیت کشاورزان و اهمیت حمایت از تولید محصولات راهبردی اظهار کرد: در موضوع قیمت گندم، با وجود مصوبات قبلی، کاهش بخشی از سهم کشاورزان تحت عنوان حق بیمه و خسارت، اجحاف در حق تولیدکنندگان محسوب می‌شود و لازم است این تصمیمات مورد بازنگری قرار گیرد تا حقوق کشاورزان به‌درستی تأمین شود.

مولدسازی؛ راهکاری برای توسعه اقتصادی و عمرانی استان

بیگدلی، مولدسازی ظرفیت‌های موجود را از راهکارهای مهم توسعه اقتصادی و عمرانی استان دانست و تصریح کرد: مولدسازی صرفاً به معنای تخصیص بودجه‌های جدید نیست، بلکه باید با شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، از جمله زمین‌های رهاشده و اراضی غیرقابل استفاده در شهرستان‌ها، زمینه اجرای پروژه‌های جدید عمرانی و صنعتی فراهم شود.

وی بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مسئولان برای رفع موانع اجرایی، تسریع در تکمیل پروژه‌های زیرساختی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.