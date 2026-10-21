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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

فراخوان دوره آموزشی «تربیت روایتگر بازی؛ از بازی تا روایت» منتشر شد

فراخوان دوره آموزشی «تربیت روایتگر بازی؛ از بازی تا روایت» منتشر شد

فراخوان ثبت‌نام دوره آموزشی «تربیت روایتگر بازی؛ از بازی تا روایت» با هدف آشنایی علاقه‌مندان با مبانی بازی‌های ویدئویی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان ثبت‌نام دوره آموزشی «تربیت روایتگر بازی؛ از بازی تا روایت» با هدف آشنایی علاقه‌مندان با مبانی بازی‌های ویدئویی، تحلیل محتوایی بازی‌ها و تولید محتوای تحلیلی و خلاقانه درباره این حوزه منتشر شد.

دوره آموزشی «تربیت روایتگر بازی؛ از بازی تا روایت» فرصتی برای آشنایی با ابعاد مختلف بازی‌های ویدئویی و کسب مهارت در زمینه تحلیل و روایتگری بازی‌ها فراهم می‌کند. از جمله محورهای این دوره می‌توان به آشنایی با مبانی بازی‌های ویدئویی، تحلیل معنا و پیام‌های بازی، روان‌شناسی رشد، سوژه‌یابی و تولید محتوای تحلیلی و خلاقانه درباره بازی‌ها اشاره کرد.

این دوره با تمرکز بر شناخت ظرفیت‌های بازی‌های ویدئویی و چگونگی تحلیل و روایت محتوای آن‌ها، زمینه‌ای برای آشنایی علاقه‌مندان با شیوه‌های تولید محتوای مرتبط با بازی فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره آموزشی می‌توانند به شناسه @farhang_pr مراجعه کنند.

کد مطلب 6985440

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