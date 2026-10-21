به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، با قدردانی از تلاش افرادی که سال‌های متمادی برای حفظ و گسترش این سنت ورزشی فعالیت کرده‌اند، بر ضرورت پاسداشت این میراث فرهنگی و اعتقادی تأکید کرد.



وی با اشاره به ویژگی‌های متمایز ورزش باستانی اظهار کرد: این رشته ورزشی از معدود عرصه‌هایی است که ارتباطی عمیق با اعتقادات مردم و معرفت ورزشکاران دارد و همین پیوند، جایگاه ویژه‌ای برای آن در فرهنگ جامعه ایجاد کرده است.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه ورزش باستانی از ظرفیت‌های معنوی قابل توجهی برخوردار است، افزود: توجه به این ابعاد و تقویت مؤلفه‌های اعتقادی و معرفتی این رشته می‌تواند زمینه حفظ و گسترش ارزش‌هایی را فراهم کند که در سنت پهلوانی ایران ریشه دارند.



اجاق‌نژاد همچنین با قدردانی از پیشکسوتانی که برای استمرار این ورزش تلاش کرده‌اند، حفظ تجربه‌ها و پاسداشت زحمات فعالان این عرصه را ضروری دانست و بر اهمیت توجه به جایگاه فرهنگی ورزش زورخانه‌ای تأکید کرد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت معرفی داشته‌های فرهنگی ایران در سطح بین‌المللی، از کم‌توجهی به ثبت و شناساندن برخی ظرفیت‌های ارزشمند کشور انتقاد کرد.



تولیت آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی کشورها برای معرفی و ثبت موضوعات کم‌اهمیت در سطح جهانی تلاش می‌کنند، ظرفیت‌های فرهنگی و ارزشمند ایران آن‌گونه که شایسته است معرفی نشده‌اند و لازم است برای جبران این کاستی اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزش باستانی بیان کرد: تقویت این رشته و معرفی ابعاد فرهنگی و اعتقادی آن می‌تواند به شناساندن بهتر میراث ایرانی کمک کند و زمینه توجه بیشتر به جایگاه این ورزش در داخل و خارج از کشور را فراهم آورد.



اجاق‌نژاد در ادامه با اشاره به برنامه‌های آستان مقدس مسجد جمکران در دوره جدید، توسعه این مکان مقدس را فراتر از گسترش فضاهای عمرانی و کالبدی دانست و بر لزوم توجه هم‌زمان به ابعاد فرهنگی و بین‌المللی تأکید کرد.