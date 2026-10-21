علی‌اصغر دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۴۳۴ نفر در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، ۲۶۸ نفر در رشته حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، ۲۰۲ نفر در بخش معارف اهل‌بیت (ع) و ۴۳ نفر در رشته مهارت‌های تبلیغی و ترویجی «فصل تعالی» نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت هر ۱۰ شهرستان استان در این رویداد قرآنی افزود: سنندج بیشترین تعداد شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده است و علاقه‌مندان از شهرهایی همچون دلبران، موچش، سریش‌آباد، دُرج، یاسوکند و بلبان‌آباد نیز در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه آزمون در چهار فصل محتوایی برگزار می‌شود، ادامه داد: شرکت‌کنندگان در ۱۴ رشته به‌صورت کتبی و ۱۲ رشته به‌صورت الکترونیکی به رقابت می‌پردازند.

دریایی درباره شرایط قبولی در آزمون گفت: به پذیرفته‌شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا می‌شود و حدنصاب قبولی در همه رشته‌ها، کسب حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ است.

وی همچنین از پرداخت کمک‌هزینه به قبول‌شدگان رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم خبر داد و افزود: به شرکت‌کنندگانی که در این بخش موفق به کسب نمره قبولی شوند، به ازای هر جزء جدید، ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.