  1. استانها
  2. کردستان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

ثبت‌نام ۹۵۲ قرآن‌آموز کردستانی در آزمون سراسری قرآن و عترت

ثبت‌نام ۹۵۲ قرآن‌آموز کردستانی در آزمون سراسری قرآن و عترت

سنندج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از ثبت‌نام ۹۵۲ نفر در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت خبر داد و گفت: این آزمون ۲۸ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود.

علی‌اصغر دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۴۳۴ نفر در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، ۲۶۸ نفر در رشته حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، ۲۰۲ نفر در بخش معارف اهل‌بیت (ع) و ۴۳ نفر در رشته مهارت‌های تبلیغی و ترویجی «فصل تعالی» نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت هر ۱۰ شهرستان استان در این رویداد قرآنی افزود: سنندج بیشترین تعداد شرکت‌کننده را به خود اختصاص داده است و علاقه‌مندان از شهرهایی همچون دلبران، موچش، سریش‌آباد، دُرج، یاسوکند و بلبان‌آباد نیز در این آزمون ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با بیان اینکه آزمون در چهار فصل محتوایی برگزار می‌شود، ادامه داد: شرکت‌کنندگان در ۱۴ رشته به‌صورت کتبی و ۱۲ رشته به‌صورت الکترونیکی به رقابت می‌پردازند.

دریایی درباره شرایط قبولی در آزمون گفت: به پذیرفته‌شدگان گواهینامه پایان دوره اعطا می‌شود و حدنصاب قبولی در همه رشته‌ها، کسب حداقل ۷۰ امتیاز از ۱۰۰ است.

وی همچنین از پرداخت کمک‌هزینه به قبول‌شدگان رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم خبر داد و افزود: به شرکت‌کنندگانی که در این بخش موفق به کسب نمره قبولی شوند، به ازای هر جزء جدید، ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

کد مطلب 6985451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها