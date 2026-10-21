به گزارش خبرنگار مهر،بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار سید مجتبی جلالی‌پور، مدیرکل کمیته امداد گیلان و محمود محمدی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه برای گسترش خدمات فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای و بهره‌گیری از امکانات موجود در راستای ارتقای سطح خدمات به جامعه هدف بررسی شد.

کتاب و مطالعه؛ بستری برای توانمندسازی خانواده‌ها

«سید مجتبی جلالی‌پور» مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گیلان، در این نشست با اشاره به نقش کتاب و مطالعه در ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت، اظهار کرد: کتابداری حرفه‌ای ارزشمند و اثرگذار در توسعه فرهنگی جامعه است و کتابخانه‌ها با فراهم‌کردن بستر مناسب برای مطالعه، یادگیری و رشد فکری، نقش مؤثری در پرورش نسل جوان ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار افزود: اجرای طرح‌هایی همچون کاروان خدمت با محوریت مشاوره، برگزاری کارگاه‌های مهارت‌آموزی و آموزش کسب‌وکار و استفاده از امکانات چندرسانه‌ای و ظرفیت کتابخانه‌های سیار می‌تواند دسترسی گروه‌های هدف به خدمات فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای را تسهیل کند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان تصریح کرد: هم‌افزایی ظرفیت‌های دو مجموعه زمینه ارائه خدمات هدفمندتر به خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای یادگیری، رشد و توانمندسازی کودکان و نوجوانان در مناطق محروم را فراهم می‌کند.

گسترش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متناسب با نیاز جامعه

در ادامه این نشست، «محمود محمدی» مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان، با تشریح ظرفیت‌ها و فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی استان، اظهار کرد: ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری دوره‌های فرزندپروری، تشکیل گروه‌های کتاب‌خوانی و اجرای برنامه‌های آموزشی و علمی از جمله زمینه‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های مشترک است.

وی با تأکید بر ضرورت شناسایی نیازهای واقعی جامعه و طراحی برنامه‌های متناسب با آن‌ها تصریح کرد: استفاده متقابل از امکانات، فضاهای آموزشی و ظرفیت‌های تخصصی دو مجموعه می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی را برای کودکان، نوجوانان و سایر گروه‌های هدف فراهم کند.

در پایان این نشست، بر استمرار و گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه برگزاری دوره‌های فرهنگی و آموزشی، توسعه فعالیت‌های کتاب‌خوانی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی در مناطق کم‌برخوردار تأکید شد. همچنین تدوین و انعقاد تفاهم‌نامه مشترک برای ساماندهی و توسعه این همکاری‌ها مورد توجه قرار گرفت.