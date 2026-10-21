به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در دیدار با کریم معصومی، نماینده مردم فومن و شفت و محمد سرگزی، نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت اجرایی زیرساخت‌های حمل‌ونقل در حوزه‌های انتخابیه را تشریح کرد.

براساس اعلام شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، وی با اشاره به پیگیری تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پل ورودی شهر فومن از محل ماده ۵۶، از فراهم شدن مقدمات آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان - زابل - میلک در آینده نزدیک خبر داد.

بازوند، با اشاره به اهمیت توسعه شبکه ریلی شرق کشور اظهار کرد: مقدمات آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان - زابل - میلک در آینده نزدیک در حال انجام است تا ضمن افزایش دسترسی شرق کشور به شبکه ریلی، زمینه اتصال به کشور افغانستان از طریق مرز میلک فراهم شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر پیگیری تأمین قیر مورد نیاز محورهای اولویت‌دار استان سیستان و بلوچستان افزود: تأمین قیر مورد نیاز برای تکمیل محورهای زابل - دوست‌محمد و زاهدان - بیرجند، به‌عنوان محورهای مؤثر در اتصال مناطق شرقی و جنوب شرقی استان، با جدیت دنبال می‌شود.

بازوند در پایان درباره تکمیل عملیات اجرایی پل ورودی شهر فومن به‌عنوان یکی از مطالبات مردم منطقه خاطرنشان کرد: تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای احداث پل ورودی فومن در محور سراوان–پونل–فومن و بهسازی محور شفت–احمدسرگوراب در دست اقدام است تا ضمن ارتقای ایمنی، ارتباط میان مناطق شهری و روستایی منطقه تقویت شود.