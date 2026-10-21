به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد فروش پهپاد به اوکراین از سوی یک شرکت ژاپنی را اقدامی خصمانه می‌داند و نسبت به واکنشی شدید هشدار داد.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت مسکو در واکنش به اعلام هفته گذشته شرکت ژاپنی «ترا درون» مبنی بر تحویل محموله‌ای از پهپادها به اوکراین، این موضع را اتخاذ کرده است.

زاخارووا در نشست خبری هفتگی خود گفت: تلاش مقام‌های ژاپنی برای توجیه این اقدام با این ادعا که همکاری شرکت ترا درون با ارتش اوکراین صرفاً یک ابتکار خصوصی است، به‌ هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست.

او افزود: به‌صراحت اعلام می‌کنیم که چنین اقدامات خصمانه‌ای علیه روسیه بی‌پاسخ نخواهد ماند و با واکنشی قاطع و اقداماتی روبه‌رو خواهد شد که توکیو در حوزه‌های مربوطه آثار آن را احساس خواهد کرد.