سردار رجبی: امنیت و سلامت دو سرمایه راهبردی کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ محمدحسین رجبی ظهر چهارشنبه در جمع مدیران و خادمان سلامت بیمارستان امید ضمن قدرانی از تلاش‌های جامعه درمانی استان اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام (ص) در حدیثی به دو نعمت ارزشمند سلامت و امنیت اشاره کرده‌اند که اهمیت آن‌ها در زندگی انسان‌ها بسیار زیاد است اگرچه در شرایط عادی از اهمیت این دو نعمت سخن گفته می‌شود، اما در شرایط جنگی، ارزش امنیت و آرامش با تمام وجود احساس می‌شود.

وی با اشاره به ایثارگری نیروهای مدافع کشور افزود: امروز فرزندان، دوستان، بستگان و دیگر هم‌وطنان ما با نثار جان خود برای دفاع از ایران و ایجاد امنیت تلاش می‌کنند و در این میان، کادر درمان نیز با خدمات شبانه‌روزی خود، نقش مهمی در حفظ سلامت مردم و افزایش امید به زندگی ایفا می‌کند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان ‌غربی با اشاره به محاسبات نادرست دشمنان درباره ایران تصریح کرد: دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود دست پیدا کنند و حتی زمینه تجزیه ایران را فراهم سازند، اما شناخت نادرست آن‌ها از ملت ایران، تمدن غنی این سرزمین و روحیه شجاعت و ایستادگی مردم، موجب شد محاسباتشان با واقعیت فاصله داشته باشد.

ظرفیت اصلی کشور وجود نیروهای ممون، توانمند و مسئولیت ‌پذیر است

سردار رجبی با بیان اینکه فداکاری‌های جامعه درمانی شایسته قدردانی مستمر است، خاطرنشان کرد: تکریم پرستاران و کارکنان حوزه سلامت نباید به یک روز خاص محدود شود؛ چراکه این قشر با تلاش‌های خود، علاوه بر درمان بیماران، به جامعه امید می‌بخشند و زمینه زندگی بهتر و همراه با آرامش را برای مردم فراهم می‌کنند.

وی در ادامه ضمن قدردانی از خیران و دست‌ اندرکاران احداث مراکز درمانی گفت: مجموعه‌هایی که با مشارکت خیران و افراد دغدغه‌مند و با هدف خدمت به همنوعان ایجاد می‌شوند، از جایگاه ارزشمندی برخوردارند که این اقدامات نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تلاش برای افزایش امید و بهبود کیفیت زندگی مردم است.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌ های انسانی و مردمی استان اظهار کرد: ظرفیت اصلی کشور و استان تنها به منابع مالی محدود نمی‌شود، بلکه وجود نیروهای مؤمن، توانمند و مسئولیت ‌پذیر از مهم‌ترین سرمایه‌های ماست. آذربایجان‌غربی از ظرفیت‌های مردمی قابل‌توجهی برخوردار است و می‌توان از این توان برای کمک به توسعه خدمات و رفع نیازهای مردم بهره گرفت.

وی با اشاره به ضرورت توجه به محرومیت‌های استان افزود: آذربایجان‌غربی در بسیاری از شاخص‌ های توسعه‌ای با محدودیت‌هایی روبه‌روست و در برخی زمینه‌ها با استان‌های محروم کشور قابل مقایسه است، ازاین ‌رو، توجه به مناطق کمتر برخوردار و تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی باید در اولویت اقدامات حمایتی قرار گیرد.

مراکز درمانی در مناطق مرزی و کم‌برخوردار توسعه یابد

سردار رجبی با تشریح بخشی از اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های درمانی در مناطق محروم استان گفت: در شهرستان‌هایی مانند چالدران، سردشت، پیرانشهر و اشنویه و همچنین برخی دیگر از مناطق استان، اقداماتی برای احداث یا توسعه مراکز درمانی انجام شده است تا دسترسی مردم به خدمات سلامت تسهیل شود.

وی با اشاره به اهمیت توسعه مراکز درمانی در مناطق مرزی و کم‌برخوردار بیان کرد: در برخی شهرستان‌ ها، مردم برای دریافت خدمات درمانی ناچار به مراجعه به شهرهای دیگر هستند و توسعه مراکز درمانی در این مناطق می‌تواند ضمن کاهش مشکلات رفت‌وآمد بیماران، دسترسی آنان به خدمات سلامت را بهبود بخشد.

سردار رجبی با تأکید بر رویکرد حمایتی این مجموعه ‌ها خاطرنشان کرد: هدف از ایجاد این مراکز، کسب درآمد نیست، بلکه منابع حاصل از فعالیت آن‌ها در مسیر توسعه خدمات و کمک به افراد محروم و نیازمند هزینه می‌شود تا بخشی از مشکلات مردم در حوزه سلامت کاهش یابد.

وی با تأکید بر نقش مکمل ظرفیت‌های مردمی و مجموعه‌های درمانی استان گفت: مسئولیت اصلی ارائه خدمات درمانی و تأمین سلامت مردم بر عهده متولیان این حوزه است، اما ظرفیت‌های مردمی و مجموعه‌های حمایتی نیز می‌توانند در کنار آنان قرار گیرند و بخشی از نیازهای مناطق محروم را برطرف کنند و امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری بیشتر، زمینه ارتقای خدمات سلامت و بهبود شرایط زندگی مردم استان فراهم شود.