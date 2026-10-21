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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۵

تقدیم پیام رهبر انصار الله یمن به دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

تقدیم پیام رهبر انصار الله یمن به دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

عبدالرحیم حمران به نمایندگی از رهبر انصارالله یمن با حضور در دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در تهران، پیام مکتوب ایشان را به حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم حمران به نمایندگی از سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله یمن با حضور در دفتر جمعیت دفاع از ملت فلسطین در تهران، پیام مکتوب ایشان را به حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان تقدیم کرد.

سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن در این پیام ضمن قدردانی از پیام «سرشار از روحیه جهاد و برادری» حجت الاسلام والمسلمین رحیمیان به مناسبت پیروزیهای اخیر ملت قهرمان یمن تصریح کرده است: «ملت یمن، به توفیق خداوند متعال، وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی خود را در چارچوب حرکت عظیم جهادیِ جبهه‌های جهاد و مقاومت در ایران اسلامی، جبهه سرافراز و ایثارگر لبنان، جبهه فلسطین با مجاهدان استوار و پایدار آن، و عراق با آزادگان و گروه‌های مقاوم و سرافرازش، ادا می‌کند».

پیوندهای برادری و جهادی در محور جهاد، مقاومت و قدس، در جریان رویارویی‌های اخیر پس از عملیات طوفان‌الاقصی، با رقم خوردن حماسه‌های بزرگ و قهرمانانه در مقابله با صهیونیسم، عوامل وابسته و مزدوران آن، بیش از پیش استحکام یافته و در این رویارویی‌ها، جلوه‌های وعده راستین الهی آشکار شده است

کد مطلب 6985464
محسن صمیمی

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