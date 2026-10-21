محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی، سامانه بارشی وارد منطقه شده است و طی امروز، شرایط برای افزایش پوشش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان فراهم خواهد شد.

وی افزود: فعالیت این سامانه در روز آینده تقویت می‌شود و انتظار می‌رود میزان و گستره بارش‌ها افزایش یابد. بر این اساس، روز پنجشنبه بارش‌های بیشتری در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که در برخی مناطق می‌تواند به شکل رگبار باران و رعدوبرق بروز کند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به تداوم ناپایداری‌های جوی در روز جمعه تصریح کرد: با خروج تدریجی سامانه بارشی از منطقه، از شدت فعالیت آن کاسته خواهد شد؛ با این حال، همچنان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان وجود دارد.

رحمان‌نیا با بیان اینکه در ارتباط با فعالیت این سامانه بارشی هشدار زرد هواشناسی صادر شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش موقت باد نسبتاً شدید، ضروری است شهروندان ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، احتیاط لازم را در زمان فعالیت سامانه بارشی در نظر داشته باشند.

وی در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد دمای هوا طی روزهای آینده با شیب ملایمی کاهش خواهد یافت و به‌تدریج شاهد خنک‌تر شدن هوا در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در پایان تأکید کرد: با توجه به ماهیت ناپایدار سامانه بارشی و احتمال تغییر در شدت و پراکندگی بارش‌ها، شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و تغییرات احتمالی، اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های به‌روز هواشناسی را دنبال کنند.