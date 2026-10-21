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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

کاشت ۲۰۰ اصله درخت ارس هشت‌ساله در منطقه دریاچه تار دماوند

کاشت ۲۰۰ اصله درخت ارس هشت‌ساله در منطقه دریاچه تار دماوند

دماوند- رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند از کاشت ۲۰۰ اصله درخت بومی ارس هشت‌ساله با مشارکت داوطلبان محیط زیست و با هدف احیای پوشش گیاهی منطقه دریاچه تار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کاشت ۲۰۰ اصله درخت بومی ارس هشت‌ساله در محدوده اثر طبیعی ملی دریاچه تار خبر داد و هدف از اجرای این برنامه را احیای پوشش گیاهی بومی و تقویت زیست‌بوم طبیعی منطقه عنوان کرد.

میرزاکریمی با اشاره به ادامه اجرای طرح احیای درختان ارس در محدوده دریاچه تار اظهار کرد: در ادامه این برنامه، امسال ۲۰۰ اصله درخت ارس هشت‌ساله با حمایت و مشارکت داوطلبانه دوستداران طبیعت در این منطقه کاشته شد.

وی افزود: این برنامه با حضور استاد خوش‌نویس، جمعی از دانشجویان، اعضای انجمن عمران محیط زیست، دانش‌آموختگان دماوند و شماری از فعالان و حامیان طبیعت اجرا شد و نمونه‌ای از همراهی مردم در حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های طبیعی به شمار می‌رود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با تأکید بر اهمیت استفاده از گونه‌های گیاهی بومی در برنامه‌های احیای طبیعت بیان کرد: درخت ارس به دلیل طول عمر زیاد، نیاز آبی نسبتاً کم و تأثیرگذاری بر پایداری اکوسیستم‌های کوهستانی، از گونه‌های ارزشمند برای بازسازی پوشش گیاهی مناطق طبیعی محسوب می‌شود. گسترش این درخت همچنین می‌تواند به حفاظت از خاک و کاهش فرسایش کمک کند.

میرزاکریمی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی در حفاظت از طبیعت و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی اجرا شده و مراقبت از درختان کاشته‌شده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود که توسعه کاشت گونه‌های بومی سازگار با شرایط اقلیمی و کم‌آب‌بر در دیگر نقاط شهرستان دماوند نیز با مشارکت دوستداران محیط زیست دنبال می‌شود.

کد مطلب 6985469

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