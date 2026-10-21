به گزارش خبرنگار مهر، نقی میرزاکریمی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کاشت ۲۰۰ اصله درخت بومی ارس هشت‌ساله در محدوده اثر طبیعی ملی دریاچه تار خبر داد و هدف از اجرای این برنامه را احیای پوشش گیاهی بومی و تقویت زیست‌بوم طبیعی منطقه عنوان کرد.

میرزاکریمی با اشاره به ادامه اجرای طرح احیای درختان ارس در محدوده دریاچه تار اظهار کرد: در ادامه این برنامه، امسال ۲۰۰ اصله درخت ارس هشت‌ساله با حمایت و مشارکت داوطلبانه دوستداران طبیعت در این منطقه کاشته شد.

وی افزود: این برنامه با حضور استاد خوش‌نویس، جمعی از دانشجویان، اعضای انجمن عمران محیط زیست، دانش‌آموختگان دماوند و شماری از فعالان و حامیان طبیعت اجرا شد و نمونه‌ای از همراهی مردم در حفاظت و احیای زیست‌بوم‌های طبیعی به شمار می‌رود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دماوند با تأکید بر اهمیت استفاده از گونه‌های گیاهی بومی در برنامه‌های احیای طبیعت بیان کرد: درخت ارس به دلیل طول عمر زیاد، نیاز آبی نسبتاً کم و تأثیرگذاری بر پایداری اکوسیستم‌های کوهستانی، از گونه‌های ارزشمند برای بازسازی پوشش گیاهی مناطق طبیعی محسوب می‌شود. گسترش این درخت همچنین می‌تواند به حفاظت از خاک و کاهش فرسایش کمک کند.

میرزاکریمی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح با هدف تقویت مشارکت‌های مردمی در حفاظت از طبیعت و در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی اجرا شده و مراقبت از درختان کاشته‌شده نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود که توسعه کاشت گونه‌های بومی سازگار با شرایط اقلیمی و کم‌آب‌بر در دیگر نقاط شهرستان دماوند نیز با مشارکت دوستداران محیط زیست دنبال می‌شود.