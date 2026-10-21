دانشگاه آزاد آذربایجان غربی قهرمان لیگ برتر روئینگ بانوان کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی در حاشیه برگزاری این دوره ازمسابقات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات لیگ برتر روئینگ بانوان باشگاه‌های کشور به میزبانی سد شهرچای ارومیه برگزار شد و ۳۰ ورزشکار در قالب هفت تیم در چهار ماده تک‌نفره سبک‌وزن و سنگین‌وزن در مسافت‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در پایان این مسابقات، تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی با کسب ۱۰۰ امتیاز شامل ۵۰ امتیاز در دور رفت و ۵۰ امتیاز در دور برگشت، به مقام قهرمانی رسید. تیم استقلال نیز با ۹۱ امتیاز شامل ۴۵ امتیاز در دور رفت و ۴۶ امتیاز در دور برگشت، نایب‌قهرمان شد و تیم میداف با ۵۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

سرپرست برگزاری مسابقات لیگ برتر روئینگ کشور ادامه داد: تیم‌های بایو فرمولا با ۴۳ امتیاز، آی‌نوش با ۳۴ امتیاز و آمبرا با ۲۹ امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم ایستادند و تیم افق پارس نیز بدون کسب امتیاز در جایگاه هفتم قرار گرفت.

احمدی با اشاره به حضور فاطمه مجلل، ملی‌پوش ارومیه‌ای و قهرمان بازی‌های آسیایی، در ترکیب تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی، گفت: مجلل در مراحل اول تا چهارم رقابت‌های ماده تک‌نفره بانوان (W۱X) در مسافت ۱۰۰۰ متر، با اقتدار به مقام نخست دست یافت و نقش مؤثری در قهرمانی تیم دانشگاه آزاد ایفا کرد.