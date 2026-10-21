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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

دانشگاه آزاد آذربایجان غربی قهرمان لیگ برتر روئینگ بانوان کشور شد

دانشگاه آزاد آذربایجان غربی قهرمان لیگ برتر روئینگ بانوان کشور شد

ارومیه - سرپرست برگزاری مسابقات لیگ برتر روئینگ کشور گفت: دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی، قهرمان نخستین دوره لیگ برتر روئینگ بانوان کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام احمدی در حاشیه برگزاری این دوره ازمسابقات در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نخستین دوره مسابقات لیگ برتر روئینگ بانوان باشگاه‌های کشور به میزبانی سد شهرچای ارومیه برگزار شد و ۳۰ ورزشکار در قالب هفت تیم در چهار ماده تک‌نفره سبک‌وزن و سنگین‌وزن در مسافت‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متر با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی افزود: در پایان این مسابقات، تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی با کسب ۱۰۰ امتیاز شامل ۵۰ امتیاز در دور رفت و ۵۰ امتیاز در دور برگشت، به مقام قهرمانی رسید. تیم استقلال نیز با ۹۱ امتیاز شامل ۴۵ امتیاز در دور رفت و ۴۶ امتیاز در دور برگشت، نایب‌قهرمان شد و تیم میداف با ۵۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

سرپرست برگزاری مسابقات لیگ برتر روئینگ کشور ادامه داد: تیم‌های بایو فرمولا با ۴۳ امتیاز، آی‌نوش با ۳۴ امتیاز و آمبرا با ۲۹ امتیاز به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم ایستادند و تیم افق پارس نیز بدون کسب امتیاز در جایگاه هفتم قرار گرفت.

احمدی با اشاره به حضور فاطمه مجلل، ملی‌پوش ارومیه‌ای و قهرمان بازی‌های آسیایی، در ترکیب تیم دانشگاه آزاد آذربایجان‌غربی، گفت: مجلل در مراحل اول تا چهارم رقابت‌های ماده تک‌نفره بانوان (W۱X) در مسافت ۱۰۰۰ متر، با اقتدار به مقام نخست دست یافت و نقش مؤثری در قهرمانی تیم دانشگاه آزاد ایفا کرد.

کد مطلب 6985470

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