به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از ارجاع پرونده یک واحد ضایعات به مراجع قضایی به دلیل رعایت نکردن الزامات و ضوابط زیست‌محیطی خبر داد.

عسگری با اشاره به روند نظارت بر فعالیت واحدهای ضایعات در این شهرستان اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست در جریان بررسی‌های میدانی، نحوه فعالیت یکی از این واحدها را از نظر انطباق با مقررات و الزامات قانونی حفاظت از محیط زیست ارزیابی کردند.

وی افزود: با توجه به تخلفات زیست‌محیطی احرازشده و رعایت نکردن ضوابط مربوطه، پرونده این واحد برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و بررسی آن همچنان ادامه دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات در فعالیت مراکز جمع‌آوری، تفکیک و نگهداری ضایعات بیان کرد: مدیریت صحیح پسماندها، جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و پیشگیری از ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی، از الزامات اساسی فعالیت این واحدها به شمار می‌رود.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی و صنفی را ادامه می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را با هدف حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی پیگیری خواهد کرد.