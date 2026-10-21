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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

پرونده واحد ضایعات متخلف در رباط‌کریم به مراجع قضایی ارجاع شد

پرونده واحد ضایعات متخلف در رباط‌کریم به مراجع قضایی ارجاع شد

رباط کریم- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم از ارجاع پرونده یک واحد ضایعات به مراجع قضایی به دلیل رعایت نکردن ضوابط زیست‌محیطی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از ارجاع پرونده یک واحد ضایعات به مراجع قضایی به دلیل رعایت نکردن الزامات و ضوابط زیست‌محیطی خبر داد.

عسگری با اشاره به روند نظارت بر فعالیت واحدهای ضایعات در این شهرستان اظهار کرد: کارشناسان محیط زیست در جریان بررسی‌های میدانی، نحوه فعالیت یکی از این واحدها را از نظر انطباق با مقررات و الزامات قانونی حفاظت از محیط زیست ارزیابی کردند.

وی افزود: با توجه به تخلفات زیست‌محیطی احرازشده و رعایت نکردن ضوابط مربوطه، پرونده این واحد برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و بررسی آن همچنان ادامه دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات در فعالیت مراکز جمع‌آوری، تفکیک و نگهداری ضایعات بیان کرد: مدیریت صحیح پسماندها، جلوگیری از آلودگی منابع آب، خاک و هوا و پیشگیری از ایجاد مخاطرات زیست‌محیطی، از الزامات اساسی فعالیت این واحدها به شمار می‌رود.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم در چارچوب وظایف قانونی خود، نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی و صنفی را ادامه می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را با هدف حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6985477

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