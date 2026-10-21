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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

هفته دهم لیگ بیست و ششم؛

حیدری داور بازی استقلال در یزد؛ عرب‌براقی برای پرسپولیس سوت می‌زند

حیدری داور بازی استقلال در یزد؛ عرب‌براقی برای پرسپولیس سوت می‌زند

داوران بازی های هفته دهم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری مشخص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵

*تراکتور تبریز- صنعت نفت آبادان
داور: حسین زمانی، کمک ها:علیرضا ایلدروم، مرتضی سلمان نژاد و مهرداد خسروی ناظر: بابک داوری داور VAR: احمد محمدی کمک: میثم غفاری

جمعه اول آبان ماه ۱۴۰۵

*چاردملو اردکان - استقلال تهران
داور: بیژن حیدری کمک ها: علی احمدی، علی اکبر نوری و کیوان علی محمدی ناظر: نادر جعفری داور VAR: وحید کاظمی کمک: احسان اکبری

*گل گهر سیرجان- خیبر خرم آباد
داور: میثم حیدری، کمک ها: محمدعلی پورمتقی، فرزاد شیرمردی و سیدحسین حسینی ناظر: سعید علی نژادیان داور VAR: غلامرضا ادیبی کمک: رضا مرادی

*آلومینیوم اراک - ذوب آهن اصفهان
داور: رضا مهدوی کمک ها: هادی طوسی شروینی، علی فرهانی و حسین اسماعیلی، ناظر: یدالله جهانبازی داور VAR: وحید زمانی کمک: شاهین یزدانی

یکشنبه سوم آبان ماه ۱۴۰۵

*پیکان تهران- ملوان انزلی
داور: پیام حیدری کمک ها: دانیال باشنده، کوروش صارمی و محمدعلی صلاحی ناظر: امیربهرام تقوی داور VAR: وحید زمانی کمک: بهاره سیفی

*نساجی مازندران- فجرسپاسی شیراز
داور: احمد محمدی، کمک ها: فرهاد فرهادپور، میلاد قاسمی و علی بای ناظر: حسین طالقانی داور VAR: کوپال ناظمی کمک: علیرضا ایلدروم

* سپاهان- مس شهر بابک
داور: شهاب محمدی کمک ها: امین زاهدی، سعید محمدی و میلاد کهزادی ناظر: حسین نجاتی داور VAR: محمدرضا تارخ کمک: ریحانه شیرازی

*پرسپولیس - فولاد خوزستان
داور: امیر عرب براقی کمک ها: امیرمحمد داودزاده، رضا حیدری و ایمان کهیش، ناظر: رحیم رحیمی مقدم داور VAR: وحید کاظمی کمک: آتنا لشنی

*استقلال خوزستان- شمس آذر قزوین
داور: فرهاد امینی کمک ها: یعقوب حجتی، حامد صفایی و مسعود حقیقی، ناظر: داود رفعتی داور VAR: علی سام کمک: آبان نصیری

کد مطلب 6985482

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