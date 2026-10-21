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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹

نمایشگاه عکس جشنواره «هزار و یک روایت» در پردیس مهر هماگ افتتاح شد

نمایشگاه عکس جشنواره «هزار و یک روایت» در پردیس مهر هماگ افتتاح شد

بجنورد- آیین افتتاح نمایشگاه تک‌عکس و مجموعه‌عکس آثار راه‌یافته به سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با عنوان «هزار و یک روایت»در پردیس سینمایی مهر هماگ بجنورد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح نمایشگاه تک‌عکس و مجموعه‌عکس آثار راه‌یافته به سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با عنوان «هزار و یک روایت» در سالن شماره سه پردیس سینمایی هماگ و با حضور هیئت داوران بخش عکس، جمعی از مسئولان کشوری و استانی، هنرمندان شرکت‌کننده در جشنواره و علاقه‌مندان به هنر عکاسی برگزار شد.

در این نمایشگاه، ۵۱ اثر از میان عکس‌های ارائه‌شده به جشنواره در معرض دید عموم قرار گرفته است که جلوه‌هایی از آثار راه‌یافته به بخش‌های تک‌عکس و مجموعه‌عکس سومین جشنواره فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر را به نمایش می‌گذارد.

همچنین ۱۰ اثر برتر جشنواره در بخش‌های تک‌عکس و مجموعه‌عکس در میان آثار به نمایش درآمده قرار دارد.

این نمایشگاه با هدف ارائه آثار منتخب هنرمندان و فراهم کردن فرصتی برای بازدید علاقه‌مندان از نگاه عکاسان به موضوع روستا و عشایر برپا شده است.

کد مطلب 6985486

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