آموزش عمومی وافزایش آگاهی بیماران از عوامل مهم در کاهش بیماری آسم است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی معین ظهر چهارشنبه در همایش کشوری آسم، آلرژی و ایمونولوژی در اراک اظهار کرد: آسم و آلرژی به یکی از چالش‌های مهم سلامت عمومی در جهان تبدیل شده است.

وی افزود: برآوردهای جهانی نشان می‌دهد حدود یک‌سوم جمعیت جهان به انواع آلرژی مبتلا هستند و آسم نیز با صدها میلیون مبتلا و بیش از ۴۰۰ هزار مرگ سالانه، به یکی از مسائل مهم نظام سلامت تبدیل شده است.

معین با بیان اینکه بار بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آسم در کشورهای مختلف توزیع یکسانی ندارد تصریح کرد: درحالی‌که شیوع این بیماری در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بالاست، بخش قابل‌توجهی از مرگ‌ومیر و ناتوانی ناشی از آن در کشورهای درحال‌توسعه رخ می‌دهد؛ موضوعی که ضرورت توجه به عدالت در سلامت و تقویت نظام مراقبت‌های درمانی را دوچندان می‌کند.

وی، آلودگی هوا، گسترش شهرنشینی، تغییرات اقلیمی، چاقی و عوامل مرتبط با سبک زندگی را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در تشدید بیماری‌های تنفسی و آلرژیک دانست و گفت: نقش آموزش بیماران و خانواده‌ها در کنترل بیماری، مورد تأکید است.

رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران همچنین با اشاره به تفاوت میزان شیوع آسم در مناطق مختلف کشور ادامه داد: شرایط اقلیمی، میزان رطوبت و آلودگی‌های صنعتی می‌توانند در الگوی ابتلا به این بیماری نقش داشته باشند و شناسایی عوامل خطر در مناطق مختلف، باید مبنای برنامه‌ریزی‌های پیشگیرانه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کمبود دسترسی به داروهای مناسب، هزینه‌های درمان، پایبندی ناکافی بیماران به درمان و توزیع نامتوازن متخصصان، از چالش‌های مهم کنترل آسم در کشور است.

معین گفت: توسعه مراکز تخصصی و آموزشی، تقویت خدمات مراقبت‌های اولیه و تأمین داروهای مؤثر و در دسترس، از الزامات بهبود وضعیت درمان بیماران است.

وی با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای برنامه ملی کنترل آسم بیان کرد: پایش مستمر میزان شیوع بیماری، الگوی تجویز و مصرف داروها، شناسایی مناطق دارای بار بیماری بیشتر و گسترش شبکه‌های همکاری علمی و درمانی باید در اولویت نظام سلامت قرار گیرد.

رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران افزود: توسعه پژوهش‌های بومی و تدوین پروتکل‌های درمانی متناسب با شرایط کشور، با حفظ کیفیت و استانداردهای علمی ضروری است.

وی تصریح کرد: آموزش عمومی، افزایش آگاهی بیماران، تقویت زیرساخت‌های تخصصی و توجه جدی‌تر سیاست‌گذاران به بیماری‌های مزمن تنفسی، از راهکارهای اساسی کاهش بار آسم و آلرژی در کشور است.