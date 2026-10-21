سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قره‌باغیان، با اشاره به تعهد و تجارب سرپرست اداره کل انتقال خون استان تهران، تصریح کرد: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از مشارکت و توانمندی کارکنان و مسئولان استانی، در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف تخصصی و فنی سازمان از جمله جذب، حفظ و آموزش اهداکنندگان و تهیه انواع فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی سالم و کافی برای تحویل به مراکز درمانی اقدام شود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: با توجه به توانمندی‌ها و شرایط مناسب استان تهران، انتظار می‌رود به‌صورت ویژه در زمینه تأمین خون و فرآورده‌های مورد نیاز شبکه خون‌رسانی کشور اهتمام ورزیده شود.

قره باغیان یادآور شد: ایجاد تحول، نوآوری و فعالیت مستمر کیفی، نشان از پویایی آن مرکز خواهد داشت و موجب رشد و ارتقای فعالیت‌های محوله در استان می‌شود.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره‌کل انتقال خون استان تهران با حضور بابک یکتاپرست، معاون اجتماعی؛ فاطمه محمدعلی، معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون ایران و جمعی از مدیران روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد.

سیدمرتضی طباطبایی یزدی دارای مدرک فوق تخصص بورد بیماری‌های خون و سرطان کودکان است و پیش از این نیز از مرداد ۱۳۹۴ به مدت بیش از پنج سال سکان مدیریت اداره‌کل انتقال خون استان تهران را بر عهده داشته است.

در کارنامه مدیریتی وی سوابقی همچون مدیرکلی انتقال خون استان کرمان و مدیرکلی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان انتقال خون ایران نیز به چشم می‌خورد.