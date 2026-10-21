حجت الاسلام رنجبر: اقتدار نیروهای مسلح، مایه عزت و سربلندی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رنجبر، ظهر چهارشنبه، در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی این شهرستان، با تأکید بر ضرورت تقویت اقتدار جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح، اظهار کرد: تربیت دینی و رشد عقلانیت از عوامل مؤثر در تعالی انسان و جامعه است.

امام جمعه املش با اشاره به نقش آموزه‌های دینی در هدایت انسان تصریح کرد: خداوند متعال با قرار دادن قرآن کریم و تعالیم ائمه اطهار(ع) در مسیر زندگی انسان، زمینه رشد و تعالی عقل و اندیشه را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر اهمیت عقلانیت و تربیت صحیح در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی افزود: انسانی که از عقلانیت و تربیت درست برخوردار باشد، به سمت سرقت، جنایت و آسیب‌رساندن به دیگران حرکت نمی‌کند؛ ازاین‌رو، تقویت آموزه‌های دینی و اخلاقی در جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد.

رنجبر با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف عقلانیت در زندگی فردی و اجتماعی، گفت: عقل معاش و عقل معاد اهمیت فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی دارد و تربیت دینی یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی افراد و جامعه است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در برنامه‌های اجتماعی و مذهبی، بیان کرد: برنامه‌ریزی مناسب برای فراهم کردن زمینه حضور اقشار مختلف جامعه لازم است.

امام جمعه املش با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران، افزود: اقتدار این نیروها مایه عزت و سربلندی کشور است و تقویت توانمندی‌های دفاعی و انتظامی ضروری است.

در ادامه این مراسم، طی حکمی از سوی سردار حسن‌پور، سرهنگ مرتضی ترازی به‌عنوان فرمانده انتظامی شهرستان املش معرفی شد و از خدمات و تلاش‌های سرهنگ حسین امیدخواه در دوران تصدی این مسئولیت قدردانی به عمل آمد.