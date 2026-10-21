به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت دفاع ملی ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد ترکیه، قطر، اندونزی و پاکستان یادداشت تفاهم «بدر» را برای تقویت همکاری‌های دفاعی و توسعه مشارکت‌های راهبردی امضا کرده‌اند.

این توافق روز چهارشنبه در دوحه، پایتخت قطر به امضای وزیران دفاع چهار کشور رسید. یاشار گولر، وزیر دفاع ملی ترکیه؛ شیخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر؛ یوسف جوهاری، معاون وزیر دفاع اندونزی و خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان امضاکنندگان این توافق بودند.

هالوک گورگون، رئیس سازمان صنایع دفاعی ریاست‌جمهوری ترکیه نیز در مراسم امضای این یادداشت تفاهم حضور داشت.

همکاری چندجانبه در حوزه دفاعی

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد این توافق که تحت عنوان «بدر» به معنای «ماه کامل» نام‌گذاری شده است، با هدف گسترش همکاری در تولیدات نظامی، تقویت توانمندی‌های دفاعی و توسعه همکاری در زمینه آموزش‌های فنی نظامی، پژوهش و توسعه امضا شده است.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، این ابتکار به توسعه راهکارها و بخش‌های صنعتی متناسب با پیشرفت سامانه‌های دفاعی مدرن کمک خواهد کرد.

این یادداشت تفاهم از نظر اقتصادی نیز برای کشورهای امضاکننده اهمیت دارد؛ زیرا ظرفیت‌های تولید نظامی آن‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کند، هماهنگی میان این ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهد و صنایع دفاعی چهار کشور را برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشورهای متحد و دوست تقویت می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه همچنین اعلام کرد انتظار می‌رود این توافق همکاری‌های نظامی میان کشورهای مشارکت‌کننده را گسترش دهد، پیوندهای آن‌ها در صنعت دفاعی را عمیق‌تر کند و همکاری چندجانبه را در حمایت از امنیت، ثبات و اهداف مشترک تقویت کند.