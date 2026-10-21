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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

تصادف در محور خلیفلیان به محمدیار یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور خلیفلیان به محمدیار یک فوتی و پنج مصدوم برجای گذاشت

ارومیه - رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: در اثر تصادف دو خودرو در محور خلیفیان به محمدیار یک نفر فوت و ۵ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: تصادف ظهر چهارشنبه، در محور خلیفیان به محمدیار به وقوع پیوست که در پی آن، یک نفر جان خود را از دست داد و پنج نفر دیگر مصدوم شدند.

رضازاده افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو دستگاه آمبولانس اورژانس و یک دستگاه آمبولانس هلال‌ احمر به محل اعزام شدند و نیروهای آتش‌ نشانی نیز در عملیات امدادرسانی حضور یافتند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی در رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت اصول ایمنی، از وقوع حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر رانندگی پیشگیری کنند.

کد مطلب 6985494

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