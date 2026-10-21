دمای هوا در برخی مناطق خراسان رضوی به ۵ درجه زیر صفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، طی پنج روز آینده، پدیده جوی قابل‌توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و مهم‌ترین پدیده، افزایش سرعت وزش باد همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

روند کاهش دما آغاز شده است و هوای سرد شبانه تا اواسط هفته آینده در استان ماندگار خواهد بود.

فریمان با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان بود و در برخی شهرستان‌ها دمای هوا به حدود ۵ و ۵ درجه زیر صفر رسید.

بیشینه دمای مشهد در روز گذشته بین ۲۶ و ۷ درجه سانتی‌گراد بوده که امروز به حدود ۲۳ درجه می‌رسد.

احتمال بارش از بعدازظهر دوشنبه تا صبح سه‌شنبه وجود دارد که بیشترین تمرکز آن در مناطق شمال‌غربی استان خواهد بود؛ با این حال، در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از بارش پیش‌بینی نمی‌شود.