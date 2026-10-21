واکنش سایت اتحادیه جهانی ژیمناستیک به انتخاب رئیس فدراسیون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اتحادیه ژیمناستیک آسیا(AGU) در گزارشی به انتخاب هادی خناری‌نژاد به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران پرداخت. در این گزارش آمده است:



«هادی خناری‌نژاد، کاپیتان سابق تیم ملی و دارنده مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا، برای یک دوره چهار ساله به عنوان رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.



خناری‌نژاد در مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون که در ۱۹ اکتبر در آکادمی ملی المپیک در تهران برگزار شد، ۳۵ رأی از ۳۸ رأی مأخوذه را به دست آورد. اتحادیه ژیمناستیک آسیا (AGU) نیز به صورت مجازی در این مجمع شرکت کرد. ریاست این مجمع را سید محمد شروین اسبقیان، معاون وزیر ورزش و جوانان ایران بر عهده داشت. در ابتدا پنج نامزد برای ریاست ثبت نام کرده بودند که چهار نفر قبل از رأی گیری نهایی انصراف دادند.این ژیمناست سابق ۳۸ ساله، تجربه رقابت‌های بین‌المللی را به نقش جدید خود می‌آورد و نماینده ایران در رویدادهای بزرگی از جمله مسابقات قهرمانی ژیمناستیک هنری جهان ۲۰۱۰ در روتردام و دوره ۲۰۱۳ در آنتورپ بوده است.



دستاوردهای حرفه‌ای او شامل مدال برنز روی دارحلقه در مسابقات قهرمانی ژیمناستیک هنری آسیا ۲۰۱۵ در هیروشیما، ژاپن و همچنین مدال طلای جام جهانی است. خناری نژاد پس از انتخاب خود، برنامه‌هایی را برای تقویت زیرساخت‌های ژیمناستیک کشور، از جمله ایجاد یک مرکز تمرین ملی اختصاصی و نوسازی تجهیزات برای مطابقت با استانداردهای بین‌المللی، تشریح کرد.



او همچنین همکاری بین‌المللی و مشارکت ورزشکاران، به ویژه بهبود هماهنگی در مورد سفر و ترتیبات ویزا را به عنوان اولویت‌ها برشمرد تا اطمینان حاصل شود که ژیمناست‌های ایرانی می‌توانند در رویدادهای بزرگ بین‌المللی رقابت کنند. گسترش فرصت‌ها برای ژیمناستیک زنان یکی دیگر از زمینه‌های مورد تأکید در برنامه‌های او بود.



انتخاب او آغاز یک دوره چهار ساله جدید برای ریاست فدراسیون ایران است و یک ورزشکار سابق بین‌المللی را به بالاترین مقام مدیریتی ژیمناستیک کشور می‌رساند.



اتحادیه ژیمناستیک آسیا انتخاب هادی خناری نژاد را تبریک می‌گوید و برای او در سمت جدیدش آرزوی موفقیت می‌کند. AGU مشتاق همکاری مستمر با فدراسیون ایران در حمایت از توسعه ژیمناستیک در حمایت از توسعه ژیمناستیک در ایران و سراسر آسیا است.»