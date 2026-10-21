به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از پیش‌بینی مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی و فرهنگی برای ایام فاطمیه خبر داد و گفت: امسال این آیین‌ها در شرایطی برگزار می‌شود که مردم علاوه بر سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا (س)، داغدار رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان نیز هستند.

محمودی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: جلسات هماهنگی برای برگزاری مراسم فاطمیه برگزار شده و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها ادامه دارد. به گفته وی، مردم نقش اصلی را در برپایی این مجالس دارند و مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی نیز در جایگاه خدمتگزار، زمینه برگزاری مراسم را فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه آیین‌های عزاداری محدود به مساجد و تکایا نخواهد بود، افزود: روضه‌های خانگی همچنان از جلوه‌های مهم سوگواری فاطمی به شمار می‌روند و در کنار آن‌ها، برگزاری دسته‌های عزاداری در روز شهادت حضرت زهرا (س) و برپایی محافل سوگواری در میادین شهری نیز در برنامه‌ها قرار دارد.

محمودی اضافه کرد که مشارکت مساجد و تکایا در این برنامه‌ها می‌تواند به گسترش مجالس عزاداری در فضاهای عمومی کمک کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران همچنین بر ضرورت همراهی مدیریت شهری و نهادهای محلی در فضاسازی متناسب با ایام فاطمیه تأکید کرد و گفت: شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای شهر و روستا در کنار هیئت‌های مذهبی و علاقه‌مندان به حضرت زهرا (س) می‌توانند در ایجاد فضای متناسب با این مناسبت در محیط‌های شهری و روستایی نقش‌آفرینی کنند.

محمودی با اشاره به ظرفیت نمایشگاه‌های مذهبی برای معرفی تاریخ اسلام و سیره اهل‌بیت (ع) بیان کرد: نمایشگاه‌های مرتبط با زندگی حضرت زهرا (س)، از جمله نمایشگاه‌های کوچه‌های بنی‌هاشم، در برخی مناطق سابقه برگزاری دارد و توسعه این برنامه‌ها می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با ابعاد زندگی آن حضرت را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه مجالس فاطمیه باید علاوه بر جنبه سوگواری، زمینه تبیین آموزه‌های دینی و اجتماعی را نیز فراهم کنند، اظهار کرد: سخنرانان، مداحان، مبلغین و فعالان رسانه‌ای می‌توانند با پرداختن به ابعاد مختلف سیره حضرت زهرا (س)، از جمله ولایت‌مداری، ایثار، صبر، استقامت و همسرداری، در معرفی این الگو به جامعه نقش داشته باشند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران با اشاره به مسائل مرتبط با تشکیل خانواده نیز گفت: موضوعاتی مانند تأخیر در ازدواج، افزایش طلاق و دشواری تشکیل خانواده برای جوانان از جمله مسائل مهم اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، تبیین سیره حضرت زهرا (س) در مجالس فاطمیه می‌تواند فرصتی برای پرداختن به ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی باشد.

محمودی همچنین با اشاره به شرایط جنگی کشور، بر اهمیت بازخوانی جلوه‌های فداکاری و مجاهدت در سیره حضرت زهرا (س) تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که برگزاری مراسم فاطمیه به تقویت روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری در جامعه کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی را از ظرفیت‌های مهم برای گسترش برنامه‌های فاطمی دانست و خواستار توجه بیشتر این مراکز به برگزاری مجالس دانش‌آموزی و فعالیت هیئت‌های دانش‌آموزی شد.

محمودی تأکید کرد که حضور فعال مراکز آموزشی در این برنامه‌ها می‌تواند به آشنایی نسل جوان با سیره و شیوه زندگی حضرت زهرا (س) کمک کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران در پایان با اشاره به جایگاه ایام فاطمیه در میان خانواده‌های ایرانی، بر اهمیت برگزاری این مراسم به‌عنوان فرصتی برای بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا (س) و تبیین آموزه‌های دینی تأکید کرد.