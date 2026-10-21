چهار آزمایشگاه معتمد به دلیل رعایت نکردن ضوابط اخطار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فدایی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از صدور اخطاریه برای چهار آزمایشگاه معتمد به دلیل رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های ابلاغی خبر داد و اعلام کرد که بررسی عملکرد این مراکز و صحت‌سنجی داده‌های زیست‌محیطی صنایع همچنان ادامه دارد.

فدایی با اشاره به نقش نتایج آزمایشگاهی در ارزیابی وضعیت آلایندگی واحدهای صنعتی اظهار کرد: اعتبار اطلاعات حاصل از نمونه‌برداری و آزمایش‌های زیست‌محیطی در نظارت بر عملکرد صنایع اهمیت دارد و به همین دلیل، انطباق فعالیت آزمایشگاه‌های معتمد با دستورالعمل‌های فنی و اجرایی به‌صورت مستمر بررسی می‌شود.

وی افزود: در جریان ارزیابی‌های انجام‌شده طی هفته جاری، مواردی از رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های مربوط در عملکرد چهار آزمایشگاه شناسایی شد و برای این مراکز اخطاریه صادر شد. به گفته فدایی، این روند نظارتی با هدف افزایش دقت سنجش‌ها و اطمینان از قابلیت اتکای داده‌های ارائه‌شده ادامه خواهد یافت.

رئیس اداره پایش و آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان تهران با تأکید بر مسئولیت آزمایشگاه‌های معتمد در ارائه نتایج معتبر تصریح کرد: این مراکز باید ضوابط ابلاغی را در تمام مراحل کار، از نمونه‌برداری و انجام آزمایش تا تجزیه‌وتحلیل و ثبت داده‌ها، رعایت کنند و نتایج را در مهلت‌های تعیین‌شده ارائه دهند.

فدایی همچنین با قدردانی از فعالیت آزمایشگاه‌های معتمد استان، نقش این مراکز را در پایش وضعیت محیط زیست و ارزیابی شاخص‌های زیست‌محیطی مهم دانست و بر ضرورت پایبندی کامل آن‌ها به مقررات، الزامات فنی و دستورالعمل‌های ابلاغی تأکید کرد.