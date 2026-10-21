نامگذاری ۴۷ خیابان به نام زنان شهیده در دوره ششم شورای اسلامی شهر مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سلیمی با بیان اینکه هدف اصلی کمیسیون، ارتقای زیست‌پذیری شهری با تمرکز بر زنان و خانواده است، اظهار کرد: ما در حقیقت برای خانواده‌محوری در مشهد، فراتر از شعارهای معمول عمل کردیم. در این دوره، برای نخستین‌بار جایگاه مشخصی برای این موضوع در ساختار تصمیم‌گیری شورای‌اسلامی‌شهر مشهد ایجاد شد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد افزود: زنان عضو شوراها، مجلس و دیگر نهادهای مدیریتی معمولا در کمیسیون‌های تخصصی مختلف فعالیت می‌کنند، اما تشکیل کمیسیونی با تمرکز ویژه بر زنان و خانواده این امکان را فراهم می‌کند که مسائل نیمی از جمعیت جامعه منسجم‌تر پیگیری شود.

وی ادامه داد: رئیس کمیسیون از نظر قانونی در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه حضور دارد و می‌تواند مسائل بانوان، خانواده، دختران، گروه‌های خاص و زنان سرپرست خانوار را هنگام بررسی بودجه مطرح کند؛ بنابراین، این کمیسیون فقط یک عنوان سازمانی نیست، بلکه ظرفیتی برای تبدیل مسائل اجتماعی به برنامه و اعتبار مشخص است؛ البته ایجاد ساختار به‌تنهایی کافی نیست و مدیران مجموعه‌های مختلف نیز باید ضرورت سیاست‌گذاری در حوزه زنان و خانواده را بپذیرند.

سلیمی بیان کرد: مشهد به‌دلیل جایگاه زیارتی و ملی خود، تنها با نیازهای یک شهر محلی روبه‌رو نیست. سالانه میلیون‌ها زائر به این شهر می‌آیند و تصمیم‌های مدیریت‌شهری آن می‌تواند در سطح ملی و حتی بین‌المللی دیده شود؛ به‌همین‌دلیل، یکی از اهداف کمیسیون معرفی ظرفیت‌های زنان مسلمان و تقویت جایگاه زن و خانواده در هویت شهری مشهد بوده است. ما همچنین در این دوره ۴۷ خیابان را به نام زنان شهیده نام‌گذاری کردیم و تصاویر مادران شهدا و المان‌های مرتبط با زن و خانواده در شهر جانمایی شده است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در کنار کمیسیون بانوان و خانواده، برای نخستین‌بار اداره‌کل بانوان در شهرداری مشهد شکل گرفت، عنوان کرد: این اداره‌کل باید بازوی اجرایی سیاست‌ها، هماهنگ‌کننده معاونت‌ها و پیگیر برنامه‌هایی باشد که در حوزه زنان و خانواده تعریف می‌شوند. پیش از این، نمونه مشابهی در تهران وجود داشت و اکنون مشهد نیز ساختاری مشخص برای پیگیری این مسائل دارد.

وی اضافه کرد: این ساختار کمک می‌کند موضوع زنان در بخش‌های مختلف مدیریت‌شهری پراکنده نماند و هر معاونت مسئولیت خود را بهتر بشناسد. اداره‌کل بانوان در گام نخست، زمینه هماهنگی و تمرکز را فراهم کرده است، اما نتیجه نهایی آن به استمرار پیگیری، همکاری دستگاه‌ها و ارزیابی برنامه‌ها وابسته است.

سلیمی گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت کمیسیون، واردکردن موضوع زنان و خانواده به فرایندهای رسمی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی بوده است. در چشم‌انداز بیست‌ساله مشهد، بخش ویژه‌ای برای زن و خانواده تعریف شد و برای نخستین‌بار «برش بانوان» در بودجه شهرداری موردتوجه قرار گرفت. این برش باعث می‌شود برنامه‌ها و اعتبارات مرتبط با زنان میان سرفصل‌های مختلف گم نشود و امکان رصد آنها وجود داشته باشد.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: بدون منابع مالی، بسیاری از سیاست‌ها در حد مصوبه باقی می‌مانند. اختصاص ردیف‌های مشخص براساس مسائل واقعی بانوان، شرط تبدیل سیاست‌های کلی به برنامه اجرایی است؛ بااین‌حال، گام بعدی باید انتشار گزارش روشن از میزان اجرای این ردیف‌ها و نتیجه‌ای باشد که برای شهروندان ایجاد کرده‌اند.