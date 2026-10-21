به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به مصوبات پیشین این شورا در زمینه نظارت بر هزینه‌کرد منابع دهیاری‌ها اظهار کرد: ساماندهی این اعتبارات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن ایجاد انضباط مالی و اجرایی، منابع در مسیر اولویت‌های عمرانی و توسعه‌ای مناطق روستایی قرار گیرد.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختار اجرایی دهستان‌محور در استان خبر داد و افزود: با توجه به وجود بیش از ۵۰ دهستان در زنجان، پیشنهاد شده است با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط، زمینه ایجاد ساختار اجرایی لازم برای مدیریت هدفمند اعتبارات و پیشبرد پروژه‌های عمرانی روستایی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به حجم قابل‌توجه منابع پیش‌بینی‌شده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تحقق این برنامه شد و تصریح کرد: ایجاد این ساختار می‌تواند به ارتقای انضباط اجرایی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع و تسریع روند توسعه در مناطق روستایی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در زمینه برنامه‌ریزی، تخصیص و نظارت بر مصرف منابع شد.

بیات‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای پروژه آسفالت معابر، بر تسریع در تعیین پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی با توجه به محدودیت زمانی شرایط مناسب آب‌وهوایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اجرای عملیات آسفالت به شرایط جوی مناسب و خشک‌بودن سطح معابر نیاز دارد، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رفع موانع و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در اجرای پروژه‌ها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین تسریع در تکمیل مطالعات و رفع موانع اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را ضروری دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با اراضی و معارضان تأکید کرد.

وی تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و نهادهای نظارتی را زمینه‌ساز تسریع در اجرای مصوبات و استفاده مؤثر از منابع برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان دانست.