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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

 تدوین سازوکار جدید برای مدیریت اعتبارات عمرانی دهیاری‌های استان زنجان

 تدوین سازوکار جدید برای مدیریت اعتبارات عمرانی دهیاری‌های استان زنجان

زنجان-معاون استاندار زنجان از برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختار اجرایی دهستان‌محور با هدف ساماندهی اعتبارات دهیاری‌ها، تقویت نظارت بر هزینه‌کردو تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات‌منش، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به مصوبات پیشین این شورا در زمینه نظارت بر هزینه‌کرد منابع دهیاری‌ها اظهار کرد: ساماندهی این اعتبارات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن ایجاد انضباط مالی و اجرایی، منابع در مسیر اولویت‌های عمرانی و توسعه‌ای مناطق روستایی قرار گیرد.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد ساختار اجرایی دهستان‌محور در استان خبر داد و افزود: با توجه به وجود بیش از ۵۰ دهستان در زنجان، پیشنهاد شده است با همکاری فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط، زمینه ایجاد ساختار اجرایی لازم برای مدیریت هدفمند اعتبارات و پیشبرد پروژه‌های عمرانی روستایی فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان با اشاره به حجم قابل‌توجه منابع پیش‌بینی‌شده برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تحقق این برنامه شد و تصریح کرد: ایجاد این ساختار می‌تواند به ارتقای انضباط اجرایی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع و تسریع روند توسعه در مناطق روستایی کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت هدایت اعتبارات به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تأکید کرد و خواستار تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در زمینه برنامه‌ریزی، تخصیص و نظارت بر مصرف منابع شد.

بیات‌منش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت اجرای پروژه آسفالت معابر، بر تسریع در تعیین پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی با توجه به محدودیت زمانی شرایط مناسب آب‌وهوایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اجرای عملیات آسفالت به شرایط جوی مناسب و خشک‌بودن سطح معابر نیاز دارد، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای رفع موانع و جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری در اجرای پروژه‌ها شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان همچنین تسریع در تکمیل مطالعات و رفع موانع اجرایی پروژه‌های نهضت ملی مسکن را ضروری دانست و بر هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای تأمین زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف مسائل مرتبط با اراضی و معارضان تأکید کرد.

وی تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و نهادهای نظارتی را زمینه‌ساز تسریع در اجرای مصوبات و استفاده مؤثر از منابع برای پیشبرد طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای استان دانست.

کد مطلب 6985523

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